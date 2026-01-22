Mérida se mete de lleno en el Carnaval Romano y abre inscripciones para el gran desfile y la gala Drag Queen

El Ayuntamiento de Mérida ha abierto el plazo de inscripción para participar en dos de los actos centrales del Carnaval Romano: el gran desfile del domingo 15 de febrero y el XVIII Concurso Nacional Drag Queen "Tomás Bravo", que se celebrará un día después, el 16, en la carpa municipal. Según ha explicado la edil de Igualdad, Ana Aragoneses, el desfile arrancará a las 17:00 horas, con concentración previa a las 16:30 en el inicio de la avenida Juan Carlos I. El trayecto discurrirá por la avenida de Extremadura, calle Camilo José Cela y Valverde Lillo, hasta finalizar en la plaza de España.

Plazos y premios

El plazo de inscripción gratuita permanecerá abierto hasta el 5 de febrero a las 14:00 horas y está dirigido a grupos y participantes de toda Extremadura. El gran desfile contará con diferentes modalidades, como pasacalles de grupos adultos e infantiles, amigos del desfile, participación individual o en pareja, además de carrozas, carruajes y artefactos. El consistorio ha establecido una ayuda fija de 500 euros para los grupos adultos de pasacalles, con un máximo de 20 agrupaciones, así como una ayuda al desplazamiento de 200 euros para grupos procedentes de fuera de Mérida, limitada a 15 participantes. Asimismo, el concurso repartirá premios económicos, entre ellos 2.000 euros para el primer premio de pasacalles adultos y 1.500 para la mejor carroza. El jurado, designado por la Delegación de Festejos, valorará aspectos como el diseño del disfraz, la coreografía, la música y la originalidad, conforme a los criterios recogidos en las bases publicadas en la web municipal.

20 centímetros

En cuanto al Concurso Nacional Drag Queen "Tomás Bravo", la convocatoria permanecerá abierta hasta el 9 de febrero y contará con un máximo de diez participantes mayores de edad. Los espectáculos deberán tener una duración máxima de seis minutos y será obligatorio el uso de plataformas con un tacón mínimo de 20 centímetros. Las bases establecen que los diseños deberán ser originales y de temática libre, y se valorarán la estética, el maquillaje y la puesta en escena. Se permitirá el acompañamiento de hasta cuatro bailarines, a partir de 16 años, así como auxiliares para los cambios de vestuario. El certamen otorgará un primer premio de 2.000 euros, cuyo ganador será además la imagen del cartel de la próxima edición, un segundo premio de 1.500 y un tercero de 1.000. Los participantes que no obtengan premio recibirán una compensación de 150 euros, y la organización garantizará una noche de alojamiento a los Drags y bailarines que residan fuera de la comunidad autónoma.

El jurado estará compuesto por profesionales del ámbito artístico, del espectáculo, la comunicación y el diseño, designados por las delegaciones de Festejos y LGTBI/Diversidad. Las bases recogen también la prohibición expresa del uso de pirotecnia, animales vivos o elementos peligrosos, así como penalizaciones por incumplir los horarios de llegada o superar el tiempo máximo del show, que podrán suponer desde una reducción de la puntuación hasta la descalificación de la gala.