Un bar de arepas en Mérida para empezar de nuevo lejos de Venezuela

Hace nueve años, Adriana Feo González y su familia hicieron las maletas y dejaron Venezuela atrás para buscarse un futuro mejor. El camino las llevó primero a Madrid y, después, a Mérida, donde con el tiempo se han arraigado hasta el punto de que ella ya se siente también emeritense. Ahora, ultima la apertura de Arepana, un bar-café en pleno centro de la ciudad (calle Juan Pablo Forner) que quiere convertirse en una pequeña representación de su país en mitad de la capital extremeña.

Un bar en Mérida con sabor a Venezuela. / Alberto Manzano

Homenaje al maíz

El establecimiento prevé abrir la próxima semana, a falta de ultimar los últimos detalles, con una carta en la que las arepas y sus infinitas formas de rellenarlas serán las protagonistas, junto a propuestas españolas, y un servicio que abarcará desayunos, comidas, cenas y copas. La decoración rinde homenaje al maíz, la base sobre la que gira todo el concepto de su cocina, y ese mismo apego a sus raíces ha aflorado cuando ha hablado de la situación política de Venezuela, una pregunta inevitable en cualquier conversación. Feo ha definido el momento del país como un “sabor agridulce” por el continuismo del Gobierno de Maduro y ha reconocido que algunas noticias le han devuelto esperanza, pero ha admitido que “a veces la paciencia se agota”, aunque confía en que, “aunque sea lento”, el país avance hacia una transición y “comience a mejorar”.

Ilusión y ganas

A pesar de las dificultades que siempre acompañan a cualquier emprendimiento a la hora de abrir un negocio, Adriana ha explicado a este periódico que afronta esta nueva etapa con una mirada muy positiva, “con ilusión” y “con ganas” de que Arepana se convierta en un punto de encuentro para quienes quieran asomarse a los ricos sabores de venezolanos.