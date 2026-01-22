El Templo de Diana de Mérida retumbará al son de tambores y bombos

El Templo de Diana acogerá el próximo 8 de febrero el XII Concurso Regional de Tamborada y Percusión del Carnaval Romano 2026, una cita abierta a la participación de agrupaciones formadas por al menos nueve componentes, que podrán inscribirse hasta el 5 de febrero. El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Mérida a través de la Delegación de Festejos, establece un tiempo máximo de actuación de 15 minutos por colectivo, con penalizaciones en caso de exceder la duración fijada en las bases. Durante las actuaciones no se permitirá el uso de aparatos eléctricos ni megafonía, pudiendo emplearse solo instrumentos de percusión, silbatos y la voz de los concursantes.

Premios

La incorporación de los silbatos constituye una de las principales novedades de esta edición, según ha informado el consistorio. El concurso repartirá 600 euros para el primer premio, 400 para el segundo y 200 para el tercero, además de tres accésits de 100 euros cada uno. La entrega de premios tendrá lugar en la carpa municipal de la plaza de España, en una fecha que determinará la organización. El jurado, designado por la Concejalía de Festejos, valorará la originalidad de las composiciones, la calidad interpretativa de los ritmos y la puesta en escena, siendo su fallo inapelable.

Refuerza la programación

Con esta cita musical, el consistorio de la capital extremeña ha señalado que refuerza la programación del Carnaval Romano, apostando por la percusión como una de las expresiones más vibrantes de estas fiestas.