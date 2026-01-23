El viento derriba una palmera junto al Puente de Hierro de Mérida

El fuerte viento hizo estragos en la capital extremeña durante la noche de ayer y provocó un pequeño susto tras la caída de una palmera muy cerca del paso de cebra situado junto al Puente de Hierro. El incidente se produjo alrededor de las 23.00 horas y obligó a cortar durante un tiempo un tramo de la rotonda en dirección al ferial para garantizar la seguridad.

El viento parte una palmera en la capital extremeña. / Cedida a El Periódico Extremadura

Policía Local y bomberos

Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Local y los bomberos para asegurar la zona, mientras que los operarios de FCC Medio Ambiente (empresa concesionaria de la Limpieza y la Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Mérida) se encargaron de retirar la palmera con una grúa instalada en un camión a primera hora de este viernes. No hubo que lamentar heridos ni daños materiales.

El viento parte una palmera en la capital extremeña. / Alberto Manzano