No hubo heridos ni daños materiales
El viento derriba una palmera junto al Puente de Hierro de Mérida
Operarios de FCC actuaron en la zona
El fuerte viento hizo estragos en la capital extremeña durante la noche de ayer y provocó un pequeño susto tras la caída de una palmera muy cerca del paso de cebra situado junto al Puente de Hierro. El incidente se produjo alrededor de las 23.00 horas y obligó a cortar durante un tiempo un tramo de la rotonda en dirección al ferial para garantizar la seguridad.
Policía Local y bomberos
Hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía Local y los bomberos para asegurar la zona, mientras que los operarios de FCC Medio Ambiente (empresa concesionaria de la Limpieza y la Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Mérida) se encargaron de retirar la palmera con una grúa instalada en un camión a primera hora de este viernes. No hubo que lamentar heridos ni daños materiales.
