Nuevo espacio cultural
Las obras avanzan a buen ritmo en el interior del Mercado de Calatrava de Mérida
Los trabajos darán lugar al nuevo museo de Historia y Arqueología
Las obras para rehabilitar el antiguo Mercado de Calatrava y convertirlo en el Museo de la Historia y Arqueología de Mérida avanzan a buen ritmo y según lo previsto, con grúas, maquinaria y operarios trabajando de forma continuada durante la semana en el interior del inmueble, así como en el tejado. Se trata de una intervención en uno de los edificios más emblemáticos de la capital regional, cuya transformación estará finalizada en un plazo aproximado de 12 meses y comenzó el pasado noviembre. La actuación, ejecutada por Ferrovial Construcción S.A., cuenta con una inversión de 3.585.104 euros, financiados con fondos de la Unión Europea a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España.
Constante evolución
El proyecto permitirá conservar las señas de identidad originales del edificio, como la fachada y otros elementos arquitectónicos singulares, y convertirlo en un espacio llamado a ser referente cultural. El alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que el futuro museo será “un tractor de la economía emeritense”, al atraer tanto a turistas como a vecinos. Una actuación que se enmarca en la constante evolución de Mérida, evidente al comparar cómo era la ciudad hace una década y cómo es ahora, una metamorfosis que queda reflejada en estas imágenes, donde se aprecia el avance de las obras y el proceso de transformación que sigue redefiniendo el paisaje urbano de la capital extremeña.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Mérida dará 'todas las facilidades' para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas
- China elige Mérida para producir gases estratégicos en la fabricación de baterías
- Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida
- Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano
- El boom turístico de Proserpina: así serán las nuevas playas accesibles que impulsa Mérida
- La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas
- Mérida aplicará inteligencia artificial para detectar incidencias en el espacio público con imágenes geolocalizadas
- Un coche patrulla de la Policía Nacional de Mérida colisiona con un vehículo en plena hora punta