La grúa tendrá que esperar en el convento de las Freylas de Mérida por la aparición de restos arqueológicos

La aparición de restos arqueológicos durante los trabajos previos a la instalación de la grúa en el convento de las Freylas ha obligado a realizar una intervención específica que ha provocado un leve retraso en la colocación de esta infraestructura, prevista inicialmente para el mes de diciembre. Para el asentamiento de la grúa ha sido necesario excavar una superficie aproximada de cinco por cinco metros, con una profundidad de entre 70 y 80 centímetros, una actuación que se ha desarrollado sin que se hayan localizado enterramientos. Desde el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida han explicado que esta excavación era imprescindible para garantizar la correcta ejecución de las labores y la preservación del patrimonio emeritense.

Zona excavada en el convento de las Freylas, donde han aparecido restos arqueológicos durante los trabajos previos a la instalación de la grúa. / Cedida a El Periódico Extremadura

Suelos de cal y de opus signinum

Durante la intervención han salido a la luz diversas estructuras arqueológicas, entre ellas suelos de cal y de opus signinum, cuya vinculación con un edificio concreto no ha podido determinarse por el momento debido a la limitada extensión de la zona excavada. Los restos han sido debidamente documentados y protegidos. Los trabajos se enmarcan en el proyecto que impulsa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para rehabilitar el convento y convertirlo en la nueva sede del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), un centro mixto del CSIC y la Junta. Las obras en el enclave comenzaron el pasado 2 de abril.