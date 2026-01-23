Instituto de Arqueología emeritense
La grúa tendrá que esperar en el convento de las Freylas de Mérida por la aparición de restos arqueológicos
La excavación necesaria para asentar la estructura metálica ha sacado a la luz diferentes estructuras que han sido protegidas
La aparición de restos arqueológicos durante los trabajos previos a la instalación de la grúa en el convento de las Freylas ha obligado a realizar una intervención específica que ha provocado un leve retraso en la colocación de esta infraestructura, prevista inicialmente para el mes de diciembre. Para el asentamiento de la grúa ha sido necesario excavar una superficie aproximada de cinco por cinco metros, con una profundidad de entre 70 y 80 centímetros, una actuación que se ha desarrollado sin que se hayan localizado enterramientos. Desde el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida han explicado que esta excavación era imprescindible para garantizar la correcta ejecución de las labores y la preservación del patrimonio emeritense.
Suelos de cal y de opus signinum
Durante la intervención han salido a la luz diversas estructuras arqueológicas, entre ellas suelos de cal y de opus signinum, cuya vinculación con un edificio concreto no ha podido determinarse por el momento debido a la limitada extensión de la zona excavada. Los restos han sido debidamente documentados y protegidos. Los trabajos se enmarcan en el proyecto que impulsa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para rehabilitar el convento y convertirlo en la nueva sede del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), un centro mixto del CSIC y la Junta. Las obras en el enclave comenzaron el pasado 2 de abril.
- El Ayuntamiento de Mérida dará 'todas las facilidades' para agilizar la licencia urbanística a la empresa china de gas
- Un bar de arepas en Mérida para empezar de nuevo lejos de Venezuela
- Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida
- Cambio radical en una fachada de Mérida al integrar un icono del pasado romano
- El boom turístico de Proserpina: así serán las nuevas playas accesibles que impulsa Mérida
- La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas
- Mérida aplicará inteligencia artificial para detectar incidencias en el espacio público con imágenes geolocalizadas
- Un coche patrulla de la Policía Nacional de Mérida colisiona con un vehículo en plena hora punta