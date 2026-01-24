Niños saharauis buscan familias en Mérida para pasar un verano mejor

El Ayuntamiento de Mérida se ha sumado un año más al programa "Vacaciones en Paz" y ha iniciado la campaña 2026 con un llamamiento a las familias extremeñas para acoger a niños saharauis durante el próximo verano. La iniciativa está promovida por NUR Saharaui Extremadura, junto a la Delegación Saharaui y otras entidades, y se dirige a menores de entre 8 y 12 años procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). El objetivo es que estos menores puedan disfrutar de unas vacaciones en España, alejados de las dificultades y del conflicto que marcan su vida diaria. La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, que ha participado en la presentación de la campaña, se ha referido a la iniciativa como un "gran proyecto solidario" que ofrece a los menores un entorno seguro y más estable durante los meses estivales.

Condiciones muy duras

Alarcón ha recordado que los niños viven durante todo el año "en unas condiciones inhóspitas y muy duras", por lo que la acogida temporal permite mejorar su salud, su alimentación y su bienestar, además de reforzar sus capacidades socioeducativas e interculturales. Según ha indicado la delegada del consistorio emeritense, durante su estancia en nuestro país también establecen relaciones de amistad y crean vínculos afectivos duraderos con las familias de acogida.

Presentación del programa 'Vacaciones en Paz' 2026, ayer. / Ayuntamiento de Mérida

145 menores

El plazo para participar en esta edición de "Vacaciones en Paz" permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2026 y las personas interesadas pueden contactar con la Asociación NUR Saharaui Extremadura. Su presidenta, Isabel Ibáñez, ha destacado los resultados de 2025, con la participación de 145 menores y unas 140 familias, y ha subrayado el acompañamiento del voluntariado, así como la organización de convivencias y actividades.