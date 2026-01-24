Programa ‘Vacaciones en paz’ 2026
Niños saharauis buscan familias en Mérida para pasar un verano mejor
La solicitud de acogida se puede enviar por parte de los interesadas hasta el 28 de febrero
El Ayuntamiento de Mérida se ha sumado un año más al programa "Vacaciones en Paz" y ha iniciado la campaña 2026 con un llamamiento a las familias extremeñas para acoger a niños saharauis durante el próximo verano. La iniciativa está promovida por NUR Saharaui Extremadura, junto a la Delegación Saharaui y otras entidades, y se dirige a menores de entre 8 y 12 años procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia). El objetivo es que estos menores puedan disfrutar de unas vacaciones en España, alejados de las dificultades y del conflicto que marcan su vida diaria. La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, que ha participado en la presentación de la campaña, se ha referido a la iniciativa como un "gran proyecto solidario" que ofrece a los menores un entorno seguro y más estable durante los meses estivales.
Condiciones muy duras
Alarcón ha recordado que los niños viven durante todo el año "en unas condiciones inhóspitas y muy duras", por lo que la acogida temporal permite mejorar su salud, su alimentación y su bienestar, además de reforzar sus capacidades socioeducativas e interculturales. Según ha indicado la delegada del consistorio emeritense, durante su estancia en nuestro país también establecen relaciones de amistad y crean vínculos afectivos duraderos con las familias de acogida.
145 menores
El plazo para participar en esta edición de "Vacaciones en Paz" permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2026 y las personas interesadas pueden contactar con la Asociación NUR Saharaui Extremadura. Su presidenta, Isabel Ibáñez, ha destacado los resultados de 2025, con la participación de 145 menores y unas 140 familias, y ha subrayado el acompañamiento del voluntariado, así como la organización de convivencias y actividades.
