En la avenida de Extremadura
El autoservicio y el low cost se apoderan de la pequeña gasolinera de Santa Eulalia en Mérida
El repostaje pasa a manos del propio conductor
La pequeña gasolinera ubicada en la emeritense avenida de Extremadura, junto a la basílica de Santa Eulalia, ha retomado su actividad tras un tiempo cerrada al público. El surtidor, que durante años funcionó bajo la marca Cepsa y en el que también se vendía periódicos, ha reabierto ahora con un nuevo modelo de negocio centrado en el repostaje automatizado.
Tarjeta de crédito
La instalación opera desde ayer como una gasolinera de autoservicio de Ballenoil, la marca low cost de Moeve (antigua Cepsa), especializada en estaciones de servicio de bajo coste. En este formato, es el propio conductor quien gestiona el repostaje y realiza el pago con tarjeta de crédito directamente en el surtidor, sin personal presencial. Esta irrupción puede incendiar el mercado del gasoil e incrementar la competencia entre las estaciones de repostaje de la capital extremeña.
