El centro de Mérida pierde uno de sus rincones más dulces

Yoyogurt es parte del paisaje urbano de Mérida y de las vivencias de muchos emeritenses. Un lugar ligado a meriendas de infancia, encuentros con amigos y tardes compartidas que, a partir del próximo 31 de enero, echará el cierre definitivo. El establecimiento, situado en la calle Delgado Valencia, en pleno centro, se despide después de más de 15 años formando parte de la rutina y la memoria colectiva de la ciudad. Sus copas de yogur y helado, batidos, gofres, crepes y brioches han sido un reclamo habitual para familias y jóvenes. “Nos llevamos recuerdos muy buenos con la gente, que siempre nos ha demostrado muchísimo cariño”, ha dicho una trabajadora a este periódico, reflejando el vínculo estrecho creado con una clientela fiel.

Carta de productos. / Alberto Manzano

Dejar huella

Pese a los cambios sociales, lo dulce sigue teniendo tirón. Prueba de ello es que hasta estos últimos días el local ha seguido registrando una notable afluencia de grupos de amigos, como pudo comprobar este diario este mismo viernes por la tarde. Según ha señalado la empleada, los propietarios han decidido cerrar el establecimiento para centrarse en otros proyectos y no pueden seguir haciéndose cargo del citado negocio. Con su despedida, Yoyogurt deja una gran huella en Mérida.