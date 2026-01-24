Un clásico de meriendas y encuentros dice adiós
El centro de Mérida pierde uno de sus rincones más dulces
Yoyogurt se despide tras más de 15 años
Yoyogurt es parte del paisaje urbano de Mérida y de las vivencias de muchos emeritenses. Un lugar ligado a meriendas de infancia, encuentros con amigos y tardes compartidas que, a partir del próximo 31 de enero, echará el cierre definitivo. El establecimiento, situado en la calle Delgado Valencia, en pleno centro, se despide después de más de 15 años formando parte de la rutina y la memoria colectiva de la ciudad. Sus copas de yogur y helado, batidos, gofres, crepes y brioches han sido un reclamo habitual para familias y jóvenes. “Nos llevamos recuerdos muy buenos con la gente, que siempre nos ha demostrado muchísimo cariño”, ha dicho una trabajadora a este periódico, reflejando el vínculo estrecho creado con una clientela fiel.
Dejar huella
Pese a los cambios sociales, lo dulce sigue teniendo tirón. Prueba de ello es que hasta estos últimos días el local ha seguido registrando una notable afluencia de grupos de amigos, como pudo comprobar este diario este mismo viernes por la tarde. Según ha señalado la empleada, los propietarios han decidido cerrar el establecimiento para centrarse en otros proyectos y no pueden seguir haciéndose cargo del citado negocio. Con su despedida, Yoyogurt deja una gran huella en Mérida.
- Un bar de arepas en Mérida para empezar de nuevo lejos de Venezuela
- Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida
- El boom turístico de Proserpina: así serán las nuevas playas accesibles que impulsa Mérida
- La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas
- Mérida aplicará inteligencia artificial para detectar incidencias en el espacio público con imágenes geolocalizadas
- Pablo Alborán elige el Teatro Romano de Mérida para su única actuación en Extremadura
- Un coche patrulla de la Policía Nacional de Mérida colisiona con un vehículo en plena hora punta
- Osuna defiende la ZBE en Mérida: 'No hay afán recaudatorio