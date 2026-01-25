El puente que cambiará la forma de moverse entre el centro y el norte de Mérida

Mérida suma en breve una infraestructura a la fisonomía de la ciudad, con la incorporación de un pequeño puente peatonal y ciclista que promete mejorar la movilidad y ahorrar tiempo a muchos vecinos, especialmente en los desplazamientos entre el centro y la zona norte de la capital extremeña. Las obras de la pasarela elevada que conectará la estación ferroviaria de Mérida con la calle Camino Viejo de Mirandilla, en las inmediaciones del polígono industrial Albarregas, se encuentran ya a punto de terminar. Los residentes celebran con ilusión que la conexión vaya a ser una realidad tras meses de trabajos.

De puente a puente

Con esta nueva pasarela, la capital autonómica refuerza el papel de los viaductos como elementos clave en su desarrollo y en la vida cotidiana de sus residentes. Desde el puente Romano, eje vertebrador de la antigua Emerita Augusta, hasta infraestructuras más recientes como el Lusitania, el de Hierro del ferrocarril, el Fernández Casado..., estos enlaces han marcado la forma de crecer, desplazarse y relacionarse de la ciudad, acercando barriadas. La citada plataforma peatonal y ciclista se integra ahora en esa misma lógica histórica, con una función clara y cotidiana: unir el centro con la zona norte.

Así es la nueva pasarela

Cuenta atrás para la inauguración. / Javier Cintas

