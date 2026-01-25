Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaPensiones en ExtremaduraRenfeLa mejor panadería de EspañaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Infraestructuras que mejoran la vida de la gente

El puente que cambiará la forma de moverse entre el centro y el norte de Mérida

Un recorrido por la nueva pasarela peatonal y ciclista

Cuenta atrás para la inauguración.

Cuenta atrás para la inauguración. / Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Mérida suma en breve una infraestructura a la fisonomía de la ciudad, con la incorporación de un pequeño puente peatonal y ciclista que promete mejorar la movilidad y ahorrar tiempo a muchos vecinos, especialmente en los desplazamientos entre el centro y la zona norte de la capital extremeña. Las obras de la pasarela elevada que conectará la estación ferroviaria de Mérida con la calle Camino Viejo de Mirandilla, en las inmediaciones del polígono industrial Albarregas, se encuentran ya a punto de terminar. Los residentes celebran con ilusión que la conexión vaya a ser una realidad tras meses de trabajos.

De puente a puente

Con esta nueva pasarela, la capital autonómica refuerza el papel de los viaductos como elementos clave en su desarrollo y en la vida cotidiana de sus residentes. Desde el puente Romano, eje vertebrador de la antigua Emerita Augusta, hasta infraestructuras más recientes como el Lusitania, el de Hierro del ferrocarril, el Fernández Casado..., estos enlaces han marcado la forma de crecer, desplazarse y relacionarse de la ciudad, acercando barriadas. La citada plataforma peatonal y ciclista se integra ahora en esa misma lógica histórica, con una función clara y cotidiana: unir el centro con la zona norte.

Así es la nueva pasarela

Cuenta atrás para la inauguración.

Cuenta atrás para la inauguración. / Javier Cintas

Cuenta atrás para la inauguración.

Cuenta atrás para la inauguración. / Javier Cintas

Cuenta atrás para la inauguración.

Cuenta atrás para la inauguración. / Javier Cintas

Cuenta atrás para la inauguración.

Cuenta atrás para la inauguración. / Javier Cintas

Cuenta atrás para la inauguración.

Cuenta atrás para la inauguración. / Javier Cintas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: todas las calles y plazas afectadas
  2. Un bar de arepas en Mérida para empezar de nuevo lejos de Venezuela
  3. Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida
  4. El boom turístico de Proserpina: así serán las nuevas playas accesibles que impulsa Mérida
  5. La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas
  6. Mérida aplicará inteligencia artificial para detectar incidencias en el espacio público con imágenes geolocalizadas
  7. Pablo Alborán elige el Teatro Romano de Mérida para su única actuación en Extremadura
  8. Un coche patrulla de la Policía Nacional de Mérida colisiona con un vehículo en plena hora punta

Media hora con Osuna y su previsión electoral para 2027: “En Mérida el PSOE tendría un resultado muy similar al de las anteriores elecciones”

Media hora con Osuna y su previsión electoral para 2027: “En Mérida el PSOE tendría un resultado muy similar al de las anteriores elecciones”

El puente que cambiará la forma de moverse entre el centro y el norte de Mérida

El puente que cambiará la forma de moverse entre el centro y el norte de Mérida

Niños saharauis buscan familias en Mérida para pasar un verano mejor

Niños saharauis buscan familias en Mérida para pasar un verano mejor

El autoservicio y el low cost se apoderan de la pequeña gasolinera de Santa Eulalia en Mérida

El autoservicio y el low cost se apoderan de la pequeña gasolinera de Santa Eulalia en Mérida

El centro de Mérida pierde uno de sus rincones más dulces

El centro de Mérida pierde uno de sus rincones más dulces

Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: todas las calles y plazas afectadas

Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: todas las calles y plazas afectadas

La grúa tendrá que esperar en el convento de las Freylas de Mérida por la aparición de restos arqueológicos

La grúa tendrá que esperar en el convento de las Freylas de Mérida por la aparición de restos arqueológicos

Pablo Alborán elige el Teatro Romano de Mérida para su única actuación en Extremadura

Tracking Pixel Contents