Regresó a la capital extremeña una de las citas más consolidadas del calendario deportivo de Extremadura con la celebración de la XVII Ruta Monumental Senderista “Octavio Augusto”, que se celebró este domingo 25 de enero a partir de las 09.30 horas, con un recorrido de 14 kilómetros que permitió a los participantes disfrutar de los principales vestigios arqueológicos y parajes emeritenses mientras practicaban ejercicio al aire libre. La salida y llegada tuvieron lugar en el Museo Abierto de Mérida (MAM), donde se concentraron cerca de 500 participantes en una prueba organizada por el Club de Senderismo Emérita Augusta, acompañados por los delegados municipales Antonio Marín Pérez, Marco Guijarro y Pilar Amor. El senderismo volvió a consolidarse como uno de los planes estrella para hacer turismo en la capital regional en esta época del año, con Mérida como escenario ideal para combinar deporte, patrimonio histórico y naturaleza.

Enamorarse de Mérida caminando en una ruta de 14 kilómetros. / Ayuntamiento de Mérida

