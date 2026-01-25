Oscilarán entre los 5 y los 10 euros
A la venta las entradas de las semifinales del Carnaval Romano de Mérida: precios y dónde comprarlas
Este domingo a las 18.00 horas
Las entradas para las semifinales del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Mérida se podrán adquirir desde este domingo, 26 de enero, a partir de las 18.00 horas, a través de la taquilla virtual del Teatro María Luisa. Así lo ha indicado el ayuntamiento, que ha dicho además que las sesiones de cuartos del evento comenzarán el próximo viernes.
Precios
El precio de las localidades para cada sesión, con los gastos de gestión incluidos, será de 10 euros en Platea y Palco Platea, de 8 euros en el Primer Anfiteatro y de 7 euros en el Segundo Anfiteatro. Además, las entradas con visibilidad parcial o reducida del escenario tendrán un coste de 5 euros tanto en Palco Platea como en el Primer y Segundo Anfiteatro.
- Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: todas las calles y plazas afectadas
- Un bar de arepas en Mérida para empezar de nuevo lejos de Venezuela
- Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida
- El centro de Mérida pierde uno de sus rincones más dulces
- El boom turístico de Proserpina: así serán las nuevas playas accesibles que impulsa Mérida
- La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas
- El autoservicio y el low cost se apoderan de la pequeña gasolinera de Santa Eulalia en Mérida
- Mérida aplicará inteligencia artificial para detectar incidencias en el espacio público con imágenes geolocalizadas