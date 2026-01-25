Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oscilarán entre los 5 y los 10 euros

A la venta las entradas de las semifinales del Carnaval Romano de Mérida: precios y dónde comprarlas

Este domingo a las 18.00 horas

Una agrupación del Carnaval Romano de Mérida, en plena actuación.

Una agrupación del Carnaval Romano de Mérida, en plena actuación.

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Las entradas para las semifinales del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Mérida se podrán adquirir desde este domingo, 26 de enero, a partir de las 18.00 horas, a través de la taquilla virtual del Teatro María Luisa. Así lo ha indicado el ayuntamiento, que ha dicho además que las sesiones de cuartos del evento comenzarán el próximo viernes.

Precios

El precio de las localidades para cada sesión, con los gastos de gestión incluidos, será de 10 euros en Platea y Palco Platea, de 8 euros en el Primer Anfiteatro y de 7 euros en el Segundo Anfiteatro. Además, las entradas con visibilidad parcial o reducida del escenario tendrán un coste de 5 euros tanto en Palco Platea como en el Primer y Segundo Anfiteatro.

