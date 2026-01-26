Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premios en metálico para los mejores escaparates del Carnaval Romano en Mérida

Bares, restaurantes, tiendas y hoteles

Escaparate premiado en el Carnaval Romano.

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida, a través de las delegaciones de Festejos y Comercio, ha convocado el X Concurso de Escaparates e Interiores del Carnaval Romano 2026, con el objetivo de dinamizar el comercio y llenar la ciudad. El certamen estará dirigido a establecimientos comerciales con escaparate a la vía pública, así como a bares, restaurantes, hoteles y otros negocios que deseen decorar el interior de sus locales con temática carnavalesca. Los participantes deberán estar abiertos al público y contar con licencia municipal. El plazo de inscripción finalizará el próximo 10 de febrero a las 14.00 de la tarde.

250, 150 y 100 euros

Un jurado integrado por representantes de la Asociación de Comerciantes de Mérida y del consistorio de la capital extremeña valorará la creatividad, originalidad, armonía, iluminación y colorido de las decoraciones, que deberán mantenerse entre los días 12 y 17 de febrero. Se concederán premios en metálico de 250, 150 y 100 euros en cada modalidad, y el fallo se dará a conocer después de que termine el Carnaval Romano 2026, con la posibilidad de votación popular por internet.

Jurado

Por otro lado, el ayuntamiento ha cerrado la composición del jurado del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano 2026, en la modalidad adulta, tras finalizar el plazo de alegaciones sin incidencias. El jurado estará formado por 12 personas, con perfiles vinculados a la música, la cultura y la trayectoria carnavalera. La presidencia recaerá en Miguel Ángel Morilla Taracido, mientras que la secretaría la ejercerá María del Carmen Calamonte Mateos, técnica municipal. Ambos velarán por el correcto funcionamiento del proceso, sin participar en las valoraciones. Los jurados evaluarán las modalidades del evento.

