Semana Santa
El capataz ‘Lolino’ protagonizará el pregón del Costal y del Varal en Mérida
Ofrecerá el discurso el próximo 14 de marzo
Manuel Fernández Mendoza, capataz del paso del Prendimiento de Jesús, ofrecerá el próximo 14 de marzo el XXVI pregón del Costal y del Varal de Mérida, una cita ya consolidada dentro del calendario previo a la Semana Santa de la capital extremeña. El acto se celebrará a partir de las 21,15 horas en la iglesia parroquial de Cristo Rey, situada en la calle Capitán Francisco Almaraz, y contará con un concierto de marchas procesionales, según ha informado el ayuntamiento emeritense.
Estela de su padre
Conocido popularmente como “Lolino”, Manuel Fernández ha seguido la estela de su padre, Manuel Fernández, a quien sustituyó como capataz tras su repentino fallecimiento. Como costalero ha trabajado bajo el paso de la Oración del Huerto, de la Hermandad del Calvario, y en el de la Sagrada Cena, ocupando también el lugar de su progenitor. Con este pregón, se suma a la nómina de cofrades que, desde el mundo del martillo, ponen en valor la inmensa labor de costaleros y capataces.
Suscríbete para seguir leyendo
- El puente que cambiará la forma de moverse entre el centro y el norte de Mérida
- Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: todas las calles y plazas afectadas
- Un bar de arepas en Mérida para empezar de nuevo lejos de Venezuela
- Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida
- El centro de Mérida pierde uno de sus rincones más dulces
- El boom turístico de Proserpina: así serán las nuevas playas accesibles que impulsa Mérida
- La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas
- El autoservicio y el low cost se apoderan de la pequeña gasolinera de Santa Eulalia en Mérida