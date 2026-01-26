Mérida rugirá con 300 vehículos y un espectáculo del motor que no se ve todos los días

El Extremadura Motor Festival (EMF) 2026 ofrecerá este sábado, 31 de enero, en Mérida una completa programación dedicada al mundo del motor, con una exposición de 300 vehículos exclusivos, simuladores, exhibiciones en directo, food trucks y actividades infantiles. La Institución Ferial de Mérida (Ifeme) será el escenario de este evento, que se celebrará entre las 10.00 y las 18.30 horas, con una entrada de cinco euros, gratuita para menores de 12 años. La edil de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, junto a los promotores del evento, Michel Romero y Carlos Morcillo, ha presentado esta cita, que tendrá como fin fomentar la cultura del motor e impulsar la economía local, así como el turismo y la actividad comercial.

Exhibiciones de pilotos

El programa incluirá exhibiciones de pilotos profesionales, una exposición de motocicletas, entrevistas con influencers del mundo del motor y corredores de ámbito nacional, además de la participación del equipo Caninos, recién llegado del Dakar, que compartirá "sus experiencias y vivencias" en esta prueba. El promotor de la actividad, Michel Romero, ha dicho que el Extremadura Motor Festival 2026 va a "marcar un antes y un después en el automovilismo".

Responsables y organizadores durante la presentación de la actividad. / Ayuntamiento de Mérida

Ángel Santos

Por su parte, Carlos Morcillo ha explicado que la cita contará con la presencia del campeón de GTX en Supercars, Ángel Santos, así como exhibiciones procedentes del Parque Warner Madrid y la participación de un piloto de drift que inaugurará su propio vehículo. Como actividad previa, el viernes se celebrará en la plaza de España una exhibición de 45 coches "más significativos", a partir de las 20.00, para que el motor comience a rugir en la localidad.