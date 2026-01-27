Alerta del 112 Extremadura
Cierran al público parques y pistas deportivas en Mérida ante la crecida del río Albarregas
Servicios municipales y de emergencia permanecen preavisados ante el temporal
El ayuntamiento de la capital autonómica ha activado un dispositivo de prevención y vigilancia en el entorno del río Albarregas ante la crecida del cauce registrada por culpa de las intensas lluvias de las últimas horas. Como medida preventiva, se ha procedido al cierre de los parques infantiles y pistas deportivas situados en las proximidades del río.
Extremar precaución
La puesta en marcha de este protocolo se ha realizado tras el aviso del Centro Regional 112 de Extremadura. Desde el consistorio se ha recomendado extremar la precaución en las áreas aledañas al cauce y se ha pedido a la ciudadanía no acercarse a los márgenes del río mientras se mantenga la alerta. Asimismo, se encuentran preavisados distintos servicios municipales, entre ellos la Policía Local, los bomberos, Protección Civil y personal de los servicios de obras, limpieza y parques y jardines, con el objetivo de actuar con rapidez ante cualquier posible incidencia en Mérida.
