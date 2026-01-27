Reconoce su legado profesional
Compañeros y colegas rinden en Mérida un homenaje literario a Agustín Velázquez, figura clave del patrimonio romano
El número 52 de los Cuadernos Emeritenses
El Centro Cultural Santo Domingo ha acogido este martes por la mañana la presentación del Cuaderno Emeritense número 52, “Varia Arqueológica y Patrimonial”, una publicación literaria concebida como homenaje a Agustín Velázquez Jiménez, figura estrechamente vinculada a la trayectoria y al desarrollo del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
1989
La obra pone en valor una carrera profesional decisiva para la difusión del patrimonio de la capital extremeña, ya que fue el propio Velázquez quien impulsó en 1989 la creación de los Cuadernos Emeritenses, una colección promovida desde el Museo Nacional de Arte Romano y financiada por la Asociación de Amigos del Museo, nacida con la vocación de dar continuidad y proyección a numerosos trabajos científicos inéditos en el ámbito de la arqueología y el patrimonio de Emerita Augusta.
Emotivo y divulgativo
El acto, de marcado carácter emotivo y divulgativo, ha reunido a compañeros y colegas del ámbito cultural y ha contado con la presencia de la edil de Patrimonio Arqueológico y Museos, Pilar Amor, y de la directora del Museo Nacional de Arte Romano, Trinidad Nogales, quienes han acompañado a los asistentes en este merecido reconocimiento.
