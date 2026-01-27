Goteras sin fin en la Ciudad Deportiva de Mérida: el agua cae “como ríos” y desespera a los deportistas

Los problemas por las goteras en las pistas de fútbol sala y baloncesto de la Ciudad Deportiva de Mérida se han convertido en una situación recurrente que empieza a colmar la paciencia de los deportistas que utilizan a diario estas instalaciones. Cada episodio de lluvias vuelve a dejar charcos de distintos tamaños repartidos por las instalaciones, lo que impide su uso con normalidad y obliga a suspender entrenamientos y partidos. Varios usuarios habituales han explicado a este periódico que las filtraciones se vienen repitiendo desde hace años sin que se haya puesto una solución. Cuando las precipitaciones son intensas, "el agua cae desde el techo como si fuera un río", una imagen que, por desgracia, se repite con mucha frecuencia.

Cubos

La situación se ha visto agravada en los últimos días y también en este último martes del mes de enero, después de las lluvias registradas en la capital extremeña. Durante la jornada de hoy, las escenas más habituales en la Ciudad Deportiva han vuelto a ser la de cubos colocados para recoger las goteras, una medida provisional que refleja el mal estado de las instalaciones y la urgencia de una actuación que ponga fin a una reivindicación que, según los usuarios, no debe tener una solución sencilla si se tiene en cuenta el tiempo que lleva sin resolverse, algo que de otro modo no se entiende.