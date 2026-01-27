Alerta ciudadana
Las lluvias disparan el caudal del Albarregas: las imágenes que deja su crecida en Mérida
Servicios municipales y de emergencia permanecen preavisados ante el temporal
Los emeritenses han podido comprobar en las últimas horas cómo el río Albarregas ha aumentado de manera significativa su caudal como consecuencia de las precipitaciones registradas este martes en Mérida, una situación que ha obligado al ayuntamiento a activar la vigilancia en este cauce a su paso por la capital extremeña. Muchos vecinos se han acercado a las zonas por donde transcurre el Albarregas para captar con sus teléfonos móviles el estado del río, una escena habitual en Emérita Augusta cuando las lluvias son intensas y continuadas, pero que, aun así, no deja de sorprender a la ciudadanía.
Las fotos que dejan las precipitaciones
- El puente que cambiará la forma de moverse entre el centro y el norte de Mérida
- Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: todas las calles y plazas afectadas
- Mérida rugirá con 300 vehículos y un espectáculo del motor que no se ve todos los días
- Un bar de arepas en Mérida para empezar de nuevo lejos de Venezuela
- Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida
- El centro de Mérida pierde uno de sus rincones más dulces
- El boom turístico de Proserpina: así serán las nuevas playas accesibles que impulsa Mérida
- La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas