Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE en ExtremaduraAtrium MusicaeCuartos del BañoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Alerta ciudadana

Las lluvias disparan el caudal del Albarregas: las imágenes que deja su crecida en Mérida

Servicios municipales y de emergencia permanecen preavisados ante el temporal

Video | Importante crecida del Albarregas a su paso por Mérida

Video | Importante crecida del Albarregas a su paso por Mérida

El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Los emeritenses han podido comprobar en las últimas horas cómo el río Albarregas ha aumentado de manera significativa su caudal como consecuencia de las precipitaciones registradas este martes en Mérida, una situación que ha obligado al ayuntamiento a activar la vigilancia en este cauce a su paso por la capital extremeña. Muchos vecinos se han acercado a las zonas por donde transcurre el Albarregas para captar con sus teléfonos móviles el estado del río, una escena habitual en Emérita Augusta cuando las lluvias son intensas y continuadas, pero que, aun así, no deja de sorprender a la ciudadanía.

Las fotos que dejan las precipitaciones

Las lluvias multiplican el caudal del río Albarregas.

Las lluvias multiplican el caudal del río Albarregas. / El Periódico Extremadura

Las lluvias multiplican el caudal del río Albarregas.

Las lluvias multiplican el caudal del río Albarregas. / El Periódico Extremadura

Las lluvias multiplican el caudal del río Albarregas.

Las lluvias multiplican el caudal del río Albarregas. / El Periódico Extremadura

Las lluvias multiplican el caudal del río Albarregas.

Las lluvias multiplican el caudal del río Albarregas. / El Periódico Extremadura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents