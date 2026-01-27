Las lluvias disparan el caudal del Albarregas: las imágenes que deja su crecida en Mérida

Los emeritenses han podido comprobar en las últimas horas cómo el río Albarregas ha aumentado de manera significativa su caudal como consecuencia de las precipitaciones registradas este martes en Mérida, una situación que ha obligado al ayuntamiento a activar la vigilancia en este cauce a su paso por la capital extremeña. Muchos vecinos se han acercado a las zonas por donde transcurre el Albarregas para captar con sus teléfonos móviles el estado del río, una escena habitual en Emérita Augusta cuando las lluvias son intensas y continuadas, pero que, aun así, no deja de sorprender a la ciudadanía.

Las fotos que dejan las precipitaciones

Las lluvias multiplican el caudal del río Albarregas. / El Periódico Extremadura

Las lluvias multiplican el caudal del río Albarregas. / El Periódico Extremadura

Las lluvias multiplican el caudal del río Albarregas. / El Periódico Extremadura