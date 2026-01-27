Mérida se volcará con la inclusión en una gran cita solidaria por el síndrome de Down

La Asociación Down Mérida organizará el próximo 28 de marzo, en el Parque de las Siete Sillas, la segunda edición de su carrera solidaria con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. La prueba contará con dos modalidades, incluido un recorrido accesible para todas las edades y niveles, con el objetivo de ofrecer una jornada de deporte, solidaridad y diversión abierta a toda la ciudadanía. El evento, en el que colaborarán empresas de la capital extremeña, buscará sensibilizar sobre la inclusión y fomentar la participación activa de las personas con síndrome de Down, además de recaudar fondos para los proyectos que desarrolla la asociación, según ha informado el colectivo en un comunicado.

Ambiente festivo y familiar

Desde Down Mérida han destacado que esta cita pretende “celebrar las capacidades de todas las personas y promover la igualdad y la diversidad”. La jornada tendrá un ambiente festivo y familiar, con actividades paralelas, música, animación, comida, sorteos y un punto informativo para conocer el trabajo de la asociación y las diferentes formas de colaboración.