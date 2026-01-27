Recomendaciones preventivas
Garajes en riesgo por el temporal en Mérida: viento fuerte y lluvias desde la madrugada
Qué hacer y qué no hacer en las barriadas
El Ayuntamiento de Mérida ha emitido una serie de recomendaciones preventivas ante la previsión de lluvias continuadas durante la noche y la llegada de fuertes rachas de viento a partir de la madrugada del día 28, según los avisos meteorológicos recibidos. En relación con las precipitaciones, el consistorio emeritense ha recomendado de forma preventiva que los vecinos con garajes situados en puntos próximas al río Albarregas y del Arroyo del Judío mantengan sus vehículos fuera de estos espacios, con el fin de evitar posibles daños derivados de acumulaciones de agua.
Asegurar los balcones
Las zonas donde se aconseja extremar las precauciones son San Juan, María Auxiliadora, San Luis, Santa Catalina, Felipe Corchero, Los Milagros, Las Abadías, San Bartolomé y San Andrés. Asimismo, ante los avisos por viento, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora durante toda la jornada del miércoles, el ayuntamiento de la capital extremeña ha recomendado asegurar o retirar de balcones y terrazas cualquier objeto susceptible de ser desplazado, como macetas, muebles, toldos u otros elementos, para reducir riesgos tanto para las personas como para los bienes. Por último, el consistorio ha recordado a la ciudadanía que, ante cualquier incidencia, deben ponerse en contacto con el teléfono de emergencias 112 y ha pedido seguir todas las recomendaciones.
