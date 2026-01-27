Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE en ExtremaduraAtrium MusicaeCuartos del BañoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Recomendaciones preventivas

Garajes en riesgo por el temporal en Mérida: viento fuerte y lluvias desde la madrugada

Qué hacer y qué no hacer en las barriadas

Un garaje inundado por las intensas lluvias.

Un garaje inundado por las intensas lluvias. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha emitido una serie de recomendaciones preventivas ante la previsión de lluvias continuadas durante la noche y la llegada de fuertes rachas de viento a partir de la madrugada del día 28, según los avisos meteorológicos recibidos. En relación con las precipitaciones, el consistorio emeritense ha recomendado de forma preventiva que los vecinos con garajes situados en puntos próximas al río Albarregas y del Arroyo del Judío mantengan sus vehículos fuera de estos espacios, con el fin de evitar posibles daños derivados de acumulaciones de agua.

Uno de los parques cerrados por el temporal.

Uno de los parques cerrados por el temporal. / Ayuntamiento de Mérida

Asegurar los balcones

Las zonas donde se aconseja extremar las precauciones son San Juan, María Auxiliadora, San Luis, Santa Catalina, Felipe Corchero, Los Milagros, Las Abadías, San Bartolomé y San Andrés. Asimismo, ante los avisos por viento, con rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora durante toda la jornada del miércoles, el ayuntamiento de la capital extremeña ha recomendado asegurar o retirar de balcones y terrazas cualquier objeto susceptible de ser desplazado, como macetas, muebles, toldos u otros elementos, para reducir riesgos tanto para las personas como para los bienes. Por último, el consistorio ha recordado a la ciudadanía que, ante cualquier incidencia, deben ponerse en contacto con el teléfono de emergencias 112 y ha pedido seguir todas las recomendaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El puente que cambiará la forma de moverse entre el centro y el norte de Mérida
  2. Mérida rugirá con 300 vehículos y un espectáculo del motor que no se ve todos los días
  3. Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: todas las calles y plazas afectadas
  4. Un bar de arepas en Mérida para empezar de nuevo lejos de Venezuela
  5. Vips abre mañana al público su primer restaurante en Mérida
  6. El centro de Mérida pierde uno de sus rincones más dulces
  7. El boom turístico de Proserpina: así serán las nuevas playas accesibles que impulsa Mérida
  8. La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas

Compañeros y colegas rinden en Mérida un homenaje literario a Agustín Velázquez, figura clave del patrimonio romano

Compañeros y colegas rinden en Mérida un homenaje literario a Agustín Velázquez, figura clave del patrimonio romano

Garajes en riesgo por el temporal en Mérida: viento fuerte y lluvias desde la madrugada

Garajes en riesgo por el temporal en Mérida: viento fuerte y lluvias desde la madrugada

El susto de Edu Soto por picaduras de insectos y sus bonitas palabras a los sanitarios de Mérida

El susto de Edu Soto por picaduras de insectos y sus bonitas palabras a los sanitarios de Mérida

Las lluvias disparan el caudal del Albarregas: las imágenes que deja su crecida en Mérida

Goteras sin fin en la Ciudad Deportiva de Mérida: el agua cae “como ríos” y desespera a los deportistas

Goteras sin fin en la Ciudad Deportiva de Mérida: el agua cae “como ríos” y desespera a los deportistas

Cierran al público parques y pistas deportivas en Mérida ante la crecida del río Albarregas

Valdés denuncia baldosas “reventadas” en la avenida de Extremadura de Mérida pese a ser una obra reciente

Valdés denuncia baldosas “reventadas” en la avenida de Extremadura de Mérida pese a ser una obra reciente

Mérida se volcará con la inclusión en una gran cita solidaria por el síndrome de Down

Mérida se volcará con la inclusión en una gran cita solidaria por el síndrome de Down
Tracking Pixel Contents