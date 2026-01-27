El susto de Edu Soto por picaduras de insectos y sus bonitas palabras a los sanitarios de Mérida

“Una semana de picores inimaginables…”. Con este mensaje, el conocido actor y humorista catalán Edu Soto relató hace unos días en su cuenta de Instagram el complicado episodio de salud que vivió durante su paso por la capital extremeña, donde tuvo que acudir al hospital después de sufrir una fuerte reacción alérgica provocada por varias picaduras de insecto. En la publicación, agradeció al personal sanitario emeritense su magnífica labor y el “trato exquisito” recibido, además del cariño del público que llenó el Teatro María Luisa el pasado sábado y le dedicó un prolongado aplauso durante la divertida función.

Muestras de apoyo

Junto a la imagen de su brazo con visibles ronchas, Soto también compartió un pequeño vídeo de su actuación en el Teatro María Luisa, donde presentó su espectáculo Más vale solo que ciento volando, en el transcurso del pasado fin de semana en Extremadura. Ya más recuperado, el artista confirmó que se encontraba mejor y que pudo actuar en Badajoz, por lo que todo quedó en un susto, recibiendo además numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores en internet.