Valdés denuncia baldosas “reventadas” en la avenida de Extremadura de Mérida pese a ser una obra reciente

El portavoz de Por Mérida, Miguel Valdés, ha realizado esta mañana un balance del año durante un desayuno informativo con los medios de comunicación, celebrado en el hotel Ilunion de la plaza de España, en el que ha agradecido la labor periodística y ha reivindicado el papel de su formación en el ayuntamiento. En su intervención, ha defendido que, pese a contar con una representación limitada y un menor foco mediático que otros partidos, Por Mérida ha sabido suplirlo con “talento” y con el trabajo de un equipo de profesionales comprometidos con el fin de contribuir a una Mérida “más grande”.

Marisol Esteban

En este encuentro, Valdés ha presentado a Marisol Esteban, directora del colegio de Don Álvaro, como nueva concejala tras sustituir al arquitecto Angel de las Heras, a quien también ha agradecido su inmenso trabajo. A partir de ahí, ha afirmado que 2025 ha sido “el año de la consagración” de Por Mérida como “la única oposición” en el consistorio emeritense, al considerar que ha sido el único partido que no solo ha criticado la gestión municipal, sino que además ha planteado propuestas. A su juicio, el pasado ejercicio ha sido un año de transición, sin grandes avances, pese al discurso reiterado de Rodríguez Osuna y los ediles socialistas.

Falta de proyecto

En el apartado de infraestructuras, ha criticado la gestión de proyectos como el acceso al Teatro María Luisa, las obras en la plaza de la Basílica de Santa Eulalia o el Mercado de Calatrava, que, según ha indicado, reflejan “desidia, falta de previsión y ausencia de un proyecto claro”. En el caso de Santa Eulalia, ha puesto el foco en el mal estado del suelo de la avenida de Extremadura, deteriorado por el paso continuo de vehículos, y ha cuestionado la elección de un pavimento que, a su entender, no soporta la densidad del tráfico que circula por la zona, "con baldosas reventadas pese a tratarse de una obra reciente en la ciudad".

Miguel Valdés y Marisol Esteban, durante el desayuno informativo con la prensa. / Alberto Manzano

Palomas

Asimismo, Valdés ha cuestionado la política económica municipal, al considerar incoherente que el gobierno socialista presuma de mantener cerca de 40 millones de euros en el banco mientras la ciudad presenta problemas de limpieza, iluminación y mantenimiento. A este respecto, el portavoz ha denunciado la situación de las palomas como un problema que ha pasado de la simple molestia a un ámbito sanitario, citando un informe de la Dirección General de Salud Pública que recomendó actuaciones urgentes trasladadas al ayuntamiento de la capital autonómico en julio del pasado 2025.

Zona Bajas Emisiones

Por último, ha cargado contra el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones, al asegurar que el propio alcalde ha reconocido que no existe un problema de emisiones y que la medida solo responde a criterios de seguridad, pese a una inversión superior a dos millones de euros. Frente a ello, ha defendido que ellos no solo ha ejercido la crítica, sino que ha presentado iniciativas como la mejora del ferrocarril como nudo de comunicaciones emeritenses, la candidatura del Festival de Teatro Clásico a los premios Princesa de Asturias, la recuperación de los premios Ceres o la presencia de la capital extremeña con estand propio en Fitur.