El impacto del temporal
El fuerte viento destroza Mérida: las imágenes más impactantes de la noche
Árboles caídos, daños materiales y cortes de luz
El paso del temporal por la capital extremeña ha provocado desde la tarde-noche de ayer numerosas incidencias, con la caída de árboles, toldos, tejas, canalones, señales de tráfico, carteles y otros objetos, además de cortes de suministro eléctrico en distintos barriadas de la ciudad. Las fuertes rachas de viento y las lluvias han obligado a una intervención continuada de los bomberos y de la Policía Local, que han trabajado de manera coordinada para atender los avisos y garantizar la seguridad ciudadana. Una madrugada marcada por el mal tiempo que ha dejado imágenes muy llamativas del episodio meteorológico en Mérida, con calles afectadas y elementos desplazados por la fuerza del aire.
Fotos del temporal
