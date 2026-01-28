La fábrica china de cátodos ya va muy en serio y da otro paso decisivo para instalarse en Mérida

El Ejecutivo autonómico ha otorgado este miércoles la autorización ambiental integrada al proyecto de la planta de fabricación de materiales para cátodos de baterías de litio previsto en el término municipal de Mérida, promovido por la empresa Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles la resolución de la Dirección General de Sostenibilidad con la que se ha dado publicidad a este permiso.

50.000 toneladas anuales

Esta autorización se ha producido después de que el proyecto obtuviera, a finales del año pasado, una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. La iniciativa contempla la implantación de una planta industrial destinada a la producción de fosfato de hierro y litio, con una capacidad prevista de 50.000 toneladas anuales. La futura instalación se ubicará en la parcela I-103 del Parque Empresarial Expacio Mérida, sobre una superficie de 467.261 metros cuadrados. El proyecto contempla la generación de residuos no peligrosos, como envases de papel, madera, plásticos o textiles, así como residuos peligrosos, entre ellos líquidos acuosos de limpieza, disolventes y sus mezclas o también aceites hidráulicos sintéticos.

Jinhong Gas

La planta contará con tanques para el mezclado de ingredientes, un sistema de molienda gruesa y molienda fina, tres equipos de secado más uno de reserva, seis hornos eléctricos, un sistema de trituración por aire, un desferritizador electromagnético y una envasadora al vacío. Además, recientemente se ha anunciado que la multinacional china Jinhong Gas abrirá una planta en la capital extremeña para suministrar energía a esta fábrica de cátodos, en lo que será el primer proyecto en Europa de una firma que está presente en cuatro países, un anuncio que refuerza la viabilidad del proyecto industrial.