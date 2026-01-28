Viento fuerte y lluvias
El vendaval sacude a Mérida y dispara las intervenciones de los bomberos durante la madrugada
Árboles, tejas y objetos caídos por el temporal en diferentes puntos de la capital extremeña
El temporal de viento y lluvia ha dejado una madrugada complicada en la capital extremeña. «Fue una noche horrorosa y nos ha costado dormir bien», resumían algunos emeritenses al despertar, tras horas marcadas por las fuertes rachas de aire y las precipitaciones. Los bomberos de Mérida llevan desde la tarde-noche de ayer atendiendo numerosas incidencias provocadas por el vendaval.
El teléfono no deja de sonar
Según ha podido saber El Periódico Extremadura a través de los propios efectivos y de algunos vecinos consultados, el fuerte viento ha ocasionado la caída de árboles, toldos, tejas, canalones, carteles y otros objetos en distintos puntos de Mérida, una situación que se ha visto aumentada a lo largo de la madrugada. Las intervenciones se han sucedido de manera ininterrumpida y, a estas horas, los bomberos continúan trabajando, mientras el teléfono de emergencias no deja de sonar en el parque.
Extremar precauciones
Ante esta situación, los servicios de emergencia han recomendado extremar las precauciones, retirar o asegurar macetas, muebles y otros elementos en balcones y terrazas, evitar transitar por zonas arboladas o con elementos inestables y limitar los desplazamientos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos mientras persistan el viento y el agua en Mérida.
