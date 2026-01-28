El vendaval sacude a Mérida y dispara las intervenciones de los bomberos durante la madrugada

El temporal de viento y lluvia ha dejado una madrugada complicada en la capital extremeña. «Fue una noche horrorosa y nos ha costado dormir bien», resumían algunos emeritenses al despertar, tras horas marcadas por las fuertes rachas de aire y las precipitaciones. Los bomberos de Mérida llevan desde la tarde-noche de ayer atendiendo numerosas incidencias provocadas por el vendaval.

Caídas de árboles y ramas en la capital extremeña. / Alberto Manzano

El teléfono no deja de sonar

Según ha podido saber El Periódico Extremadura a través de los propios efectivos y de algunos vecinos consultados, el fuerte viento ha ocasionado la caída de árboles, toldos, tejas, canalones, carteles y otros objetos en distintos puntos de Mérida, una situación que se ha visto aumentada a lo largo de la madrugada. Las intervenciones se han sucedido de manera ininterrumpida y, a estas horas, los bomberos continúan trabajando, mientras el teléfono de emergencias no deja de sonar en el parque.

Una terraza de un bar afectada por el temporal. / Alberto Manzano

Extremar precauciones

Ante esta situación, los servicios de emergencia han recomendado extremar las precauciones, retirar o asegurar macetas, muebles y otros elementos en balcones y terrazas, evitar transitar por zonas arboladas o con elementos inestables y limitar los desplazamientos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos mientras persistan el viento y el agua en Mérida.