Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AVE en ExtremaduraAtrium MusicaeCuartos del BañoSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Viento fuerte y lluvias

El vendaval sacude a Mérida y dispara las intervenciones de los bomberos durante la madrugada

Árboles, tejas y objetos caídos por el temporal en diferentes puntos de la capital extremeña

Intervención de los bomberos ayer por la noche en Mérida.

Intervención de los bomberos ayer por la noche en Mérida. / Cedida a El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El temporal de viento y lluvia ha dejado una madrugada complicada en la capital extremeña. «Fue una noche horrorosa y nos ha costado dormir bien», resumían algunos emeritenses al despertar, tras horas marcadas por las fuertes rachas de aire y las precipitaciones. Los bomberos de Mérida llevan desde la tarde-noche de ayer atendiendo numerosas incidencias provocadas por el vendaval.

Caídas de árboles y ramas en la capital extremeña.

Caídas de árboles y ramas en la capital extremeña. / Alberto Manzano

El teléfono no deja de sonar

Según ha podido saber El Periódico Extremadura a través de los propios efectivos y de algunos vecinos consultados, el fuerte viento ha ocasionado la caída de árboles, toldos, tejas, canalones, carteles y otros objetos en distintos puntos de Mérida, una situación que se ha visto aumentada a lo largo de la madrugada. Las intervenciones se han sucedido de manera ininterrumpida y, a estas horas, los bomberos continúan trabajando, mientras el teléfono de emergencias no deja de sonar en el parque.

Noticias relacionadas y más

Una terraza de un bar afectada por el temporal.

Una terraza de un bar afectada por el temporal. / Alberto Manzano

Extremar precauciones

Ante esta situación, los servicios de emergencia han recomendado extremar las precauciones, retirar o asegurar macetas, muebles y otros elementos en balcones y terrazas, evitar transitar por zonas arboladas o con elementos inestables y limitar los desplazamientos mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los ciudadanos mientras persistan el viento y el agua en Mérida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mérida rugirá con 300 vehículos y un espectáculo del motor que no se ve todos los días
  2. El puente que cambiará la forma de moverse entre el centro y el norte de Mérida
  3. Mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Mérida: todas las calles y plazas afectadas
  4. Un bar de arepas en Mérida para empezar de nuevo lejos de Venezuela
  5. El centro de Mérida pierde uno de sus rincones más dulces
  6. El boom turístico de Proserpina: así serán las nuevas playas accesibles que impulsa Mérida
  7. La Zona de Bajas Emisiones se implanta en Mérida: claves, plazos y qué pasará con las multas
  8. En pocos días, Mérida ganará un pequeño puente para cruzar las vías del tren a pie y en bici

El vendaval sacude a Mérida y dispara las intervenciones de los bomberos durante la madrugada

Compañeros y colegas rinden en Mérida un homenaje literario a Agustín Velázquez, figura clave del patrimonio romano

Compañeros y colegas rinden en Mérida un homenaje literario a Agustín Velázquez, figura clave del patrimonio romano

Garajes en riesgo por el temporal en Mérida: viento fuerte y lluvias desde la madrugada

Garajes en riesgo por el temporal en Mérida: viento fuerte y lluvias desde la madrugada

El susto de Edu Soto por picaduras de insectos y sus bonitas palabras a los sanitarios de Mérida

El susto de Edu Soto por picaduras de insectos y sus bonitas palabras a los sanitarios de Mérida

Las lluvias disparan el caudal del Albarregas: las imágenes que deja su crecida en Mérida

Goteras sin fin en la Ciudad Deportiva de Mérida: el agua cae “como ríos” y desespera a los deportistas

Goteras sin fin en la Ciudad Deportiva de Mérida: el agua cae “como ríos” y desespera a los deportistas

Cierran al público parques y pistas deportivas en Mérida ante la crecida del río Albarregas

Valdés denuncia baldosas “reventadas” en la avenida de Extremadura de Mérida pese a ser una obra reciente

Valdés denuncia baldosas “reventadas” en la avenida de Extremadura de Mérida pese a ser una obra reciente
Tracking Pixel Contents