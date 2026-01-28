Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balance de actuaciones

La borrasca Kristin hace echar chispas al teléfono de la Policía Local en Mérida con más de 250 avisos

Parques, calles e infraestructuras, bajo vigilancia durante el episodio meteorológico

Daños causados por el vendaval.

Daños causados por el vendaval. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La Policía Local ha atendido un total de 256 llamadas e incidencias como consecuencia del temporal registrado desde la tarde de ayer en la capital extremeña. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Mérida activó un dispositivo especial de coordinación y respuesta con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar las posibles afecciones provocadas por el episodio meteorológico. Según ha informado el consistorio, los distintos servicios municipales, junto a las empresas concesionarias y los cuerpos de seguridad y emergencia, han trabajado de manera conjunta y coordinada para atender las incidencias detectadas en diferentes puntos del término municipal, con un importante despliegue de medios humanos y materiales. Las actuaciones se han centrado de manera prioritaria en la protección de las personas, la prevención de riesgos, la atención de situaciones urgentes y el mantenimiento de la operatividad de los servicios públicos esenciales, así como en la vigilancia y supervisión de infraestructuras, espacios públicos y zonas sensibles.

Daños causados por el vendaval.

Daños causados por el vendaval. / Javier Cintas

Evitar desplazamientos innecesarios

El dispositivo, integrado por 147 personas entre Policía Local, Servicios Municipales de Parques, Obras y Jardines, y personal de las empresas concesionarias de servicios públicos, continúa activo y adaptándose a la evolución de la situación. El ayuntamiento de la capital regional ha señalado que se seguirá actuando con la máxima diligencia y responsabilidad hasta que se restablezca completamente la normalidad. Asimismo, ha mantenido informada a la población a través de los canales oficiales, trasladando recomendaciones preventivas y avisos relevantes en coordinación con las autoridades de protección civil. Desde el Gobierno Local se ha agradecido la labor del personal implicado y la colaboración ciudadana, al tiempo que se ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en las casas salvo causa justificada.

Daños causados por el vendaval.

Daños causados por el vendaval. / Javier Cintas

