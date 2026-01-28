Balance de actuaciones
La borrasca Kristin hace echar chispas al teléfono de la Policía Local en Mérida con más de 250 avisos
Parques, calles e infraestructuras, bajo vigilancia durante el episodio meteorológico
La Policía Local ha atendido un total de 256 llamadas e incidencias como consecuencia del temporal registrado desde la tarde de ayer en la capital extremeña. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Mérida activó un dispositivo especial de coordinación y respuesta con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y minimizar las posibles afecciones provocadas por el episodio meteorológico. Según ha informado el consistorio, los distintos servicios municipales, junto a las empresas concesionarias y los cuerpos de seguridad y emergencia, han trabajado de manera conjunta y coordinada para atender las incidencias detectadas en diferentes puntos del término municipal, con un importante despliegue de medios humanos y materiales. Las actuaciones se han centrado de manera prioritaria en la protección de las personas, la prevención de riesgos, la atención de situaciones urgentes y el mantenimiento de la operatividad de los servicios públicos esenciales, así como en la vigilancia y supervisión de infraestructuras, espacios públicos y zonas sensibles.
Evitar desplazamientos innecesarios
El dispositivo, integrado por 147 personas entre Policía Local, Servicios Municipales de Parques, Obras y Jardines, y personal de las empresas concesionarias de servicios públicos, continúa activo y adaptándose a la evolución de la situación. El ayuntamiento de la capital regional ha señalado que se seguirá actuando con la máxima diligencia y responsabilidad hasta que se restablezca completamente la normalidad. Asimismo, ha mantenido informada a la población a través de los canales oficiales, trasladando recomendaciones preventivas y avisos relevantes en coordinación con las autoridades de protección civil. Desde el Gobierno Local se ha agradecido la labor del personal implicado y la colaboración ciudadana, al tiempo que se ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios y permanecer en las casas salvo causa justificada.
