Susto vecinal en Mérida por un intenso olor a gas en un edificio cerca de la plaza de toros

El despliegue de varias dotaciones de bomberos (camión y coche) y un furgón de la Policía Local ha generado expectación este martes por la mañana, en torno a las 11.45 horas, en un edificio de la calle Diocles, junto a la plaza de toros de la capital extremeña. La actuación se ha producido a raíz de un aviso por un intenso olor a gas detectado en el portal número cuatro del inmueble. "Había un fuerte olor a gas y nos hemos asustado", ha confirmado un vecino a este periódico, una percepción que también ha sido compartida por agentes municipales y por otras personas que se encontraban en el mencionado enclave.

Bomberos y Policía Local de Mérida, en la zona del aviso. / Javier Cintas

Revisión del edificio

Según las primeras informaciones, se ha barajado la posibilidad de que se tratara de un escape provocado por alguna tubería dañada, que podría estar relacionado con el temporal de las últimas horas. Efectivos del parque de bomberos de Mérida se han encontrado revisando el edificio y su entorno para confirmar la existencia de la avería y, en su caso, localizar el punto exacto donde se ha producido la incidencia. Mientras tanto, agentes de la Policía Local han regulado el tráfico.