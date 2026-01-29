Mérida arranca los preparativos del Carnaval Romano con antifaces de luz

El montaje de la iluminación del Carnaval Romano 2026 ya ha comenzado en el centro de la capital extremeña, donde varios operarios de la empresa contratista trabajan estos días en la instalación de antifaces luminosos que darán encanto al escenario festivo de una de las citas más esperadas del año. Desde el ayuntamiento se ha animado a vecinos y visitantes a participar en la celebración y a “venir a ver el carnaval a Mérida”, una ciudad que se prepara para lucir sus mejores disfraces.

Operarios colocando las luces del Carnaval en las calles del centro, en Mérida. / Alberto Manzano

Carpa gigantesca

La colocación de los adornos lumínicos supone la antesala de la instalación de la gigantesca carpa del Carnaval, unas labores que no pasan desapercibidas para quienes pasean por el casco histórico. Los viandantes se han detenido esta mañana para observar la colocación de los adornos y fotografiarlos. Con los preparativos en marcha, la capital autonómica avanza hacia una nueva edición del popular Carnaval Romano, una celebración que volverá a llenar de color, música y participación las calles y plazas, consolidándose como una de las grandes citas del calendario local.