Más de 147 efectivos
Los operarios amplían turnos para reparar los daños del temporal en Mérida
Osuna subraya el esfuerzo realizado para garantizar la seguridad de la ciudadanía
Los trabajos para reparar y limpiar los desperfectos causados por el temporal no han cesado en Mérida, donde los operarios municipales continúan desplegados para recuperar la normalidad tras el paso de la borrasca Kristin. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha agradecido este jueves el esfuerzo y la coordinación de todos los efectivos implicados, destacando la labor de los servicios de emergencias que permitió atender los sucesos y garantizar la seguridad de la gente.
Policía y bomberos
Osuna ha destacado la labor conjunta de la Policía Local y Nacional, los bomberos, Protección Civil y los distintos servicios técnicos municipales, junto a los operativos de Aqualia y Fomento, subrayando que más de 147 efectivos han trabajado codo con codo, en muchos casos doblando turnos, para atender los avisos y avanzar en la recuperación de la ciudad.
