Una pista polideportiva más eficiente y funcional para los vecinos de La Antigua en Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha finalizado la reforma integral de la pista polideportiva de La Antigua, una actuación que ha contado con una inversión superior a 150.000 euros y que ha permitido mejorar la zona de juego, los vestuarios y los accesos, además de incorporar un sistema de eficiencia energética mediante placas fotovoltaicas. Esta modernización persigue reducir de forma notable el consumo eléctrico de una instalación con un uso continuo a lo largo de todo el día.

La pista polideportiva de La Antigua, ya está en uso tras las mejoras realizadas. / Ayuntamiento de Mérida

Autoridades políticas

El alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, y el concejal de Deportes, Toni Marín, visitaron este pasado martes la instalación y manifestaron la importancia de la actuación debido a la intensa actividad deportiva que acoge el recinto, con sesiones de gimnasia, talleres municipales, entrenamientos de clubs, partidos...

2,5 millones de euros

La intervención de mejora en La Antigua se enmarca en un plan global de inversiones en infraestructuras deportivas que supera los 2,5 millones de euros, destinado a mejorar instalaciones en distintas barriadas de la ciudad. Este programa incluye actuaciones en varios pabellones polideportivos de la capital autonómica, en la pista de atletismo y en otras infraestructuras municipales, con el objetivo de que todas las instalaciones deportivas estén finalizadas y a disposición de la ciudadanía antes del próximo mes de abril, reforzando además la eficiencia energética, la iluminación y los pavimentos de las pistas polideportivas.