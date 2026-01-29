Telefónica sitúa a Mérida como enclave estratégico para datos y la inteligencia artificial

Telefónica ha desplegado 17 nodos por España, uno de ellos en la capital extremeña, dentro de un plan orientado a ofrecer infraestructuras tecnológicas competitivas, sostenibles y seguras, basadas en Edge Computing. Se trata de una red avanzada que contribuirá a la transformación digital de empresas e instituciones y que actúa como servidor para el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos. En un comunicado de prensa, la compañía ha advertido de "la creciente demanda de cómputo, inteligencia artificial (IA), energía y suelo técnico", una tendencia al alza en este tipo de servicios.

Red fija (FTTH) y móvil (5G)

El proyecto se ha integrado con la red fija (FTTH) y móvil (5G) de Telefónica y, según la compañía, responde a "la creciente demanda de cómputo, inteligencia artificial, energía y suelo técnico". Estos nodos, ubicados en centrales que ahora funcionan como centros de datos, ofrecerán también capacidades de IA y permitirán a empresas e instituciones consumir recursos tecnológicos como servicio, sin necesidad de realizar grandes inversiones iniciales y con baja latencia.

Reducir la latencia

Telefónica ha subrayado que el Edge Computing mejora las prestaciones al reducir la latencia y reforzar la soberanía del dato, garantizando que la información permanezca sujeta a las regulaciones locales. El plan impulsa el desarrollo de tecnologías Edge y Cloud en Europa y se ha articulado mediante un Proyecto de Interés Común Europeo (IPCEI).