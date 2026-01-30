Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento de Mérida abre un punto de atención para resolver dudas y gestionar los daños del temporal

El servicio funcionará del 2 al 6 de febrero, de 09.00 a 14.00, en la Jefatura de la Policía Local

Daños causados por el vendaval. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una oficina temporal de información y orientación para reorganizar y mejorar la atención a las consultas e incidencias relacionadas con los desperfectos y daños provocados por la borrasca Kristin. El punto se ha habilitado desde la Jefatura de Policía Local con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un cauce específico para comunicar problemas y resolver dudas. Según ha informado el consistorio, el edil de Seguridad, Felipe González, ha señalado que esta oficina permitirá consultar dudas, comunicar incidencias y recibir información, de manera que la atención resulte “más eficaz” ante las consultas vinculadas a los efectos del temporal.

Daños causados por el vendaval. / Javier Cintas

Correo electrónico

La Oficina de Atención por Incidencias del Temporal estará operativa durante una semana, del lunes 2 de febrero al viernes 6 de febrero, en horario de 09.00 a 14.00 de la tarde, en las dependencias de la Policía Local situadas en la Ronda de los Eméritos. Además, el ayuntamiento ha habilitado un correo electrónico para remitir consultas y avisos, y ha animado a utilizar estos canales para mejorar la coordinación de los servicios municipales y ofrecer una respuesta “más cercana y rápida”.

Daños causados por el vendaval. / Javier Cintas

TEMAS

