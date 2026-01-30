El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, entre los 20 grandes eventos culturales de España

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se ha situado este año entre los 20 eventos culturales más importantes de España, según el último informe del Observatorio de la Cultura, recuperando el puesto número 20 en el ranking nacional. El certamen emeritense aparece junto a grandes instituciones culturales como el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía, el Festival de Cine de San Sebastián o el Museo Thyssen-Bornemisza, y se consolida además como el segundo festival de teatro más relevante del país. El informe de la Fundación Contemporánea vuelve a reconocer al festival como uno de los acontecimientos culturales mejor valorados de Extremadura, siendo el principal referente cultural solo por detrás del Museo Helga de Alvear. Tras el Festival de Teatro de Mérida se sitúan otros eventos e instituciones de relevancia autonómica como son el Festival de Cáceres, el Womad, el Museo Vostell Malpartida y el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR).

Cimarro

El director del certamen emeritense, Jesús Cimarro, ha expresado su agradecimiento al público, las instituciones, los patrocinadores y los colaboradores por “contribuir al éxito y la consolidación” de este certamen. “Este reconocimiento pone de manifiesto el compromiso de Mérida con las artes escénicas y la cultura y es el resultado del esfuerzo colectivo de todas y cada una de las personas implicadas en el festival”, ha señalado. Por último, el responsable del emblámtico evento de la capital autonómica ha añadido que desde la organización se muestran “emocionados y con ganas de seguir ofreciendo grandes experiencias teatrales”, que podrán volver a disfrutarse en la 72ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, reafirmando así la proyección nacional e internacional de una de las grandes citas culturales del país.