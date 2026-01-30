Proyecto clave para impulsar el ecosistema innovador
La Junta de Extremadura despeja el camino para la nueva sede del Parque Científico y Tecnológico en Mérida
El Ejecutivo regional destina 3,4 millones de euros para la construcción del futuro edificio
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha formalizado una transferencia de 3.400.000 euros a favor de la fundación del sector público extremeño FUNDECYT-PCTEX para la construcción de una nueva sede del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura en Mérida. Este proyecto, financiado en un 85% por el programa operativo FEDER Extremadura 2021-2027, se ha materializado mediante un convenio suscrito por ambas entidades el pasado mes de diciembre. La inversión se ejecutará en cuatro anualidades, según ha informado este viernes el Ejecutivo autonómico.
1.900 metros cuadrados
La nueva sede, que se ubicará en el recinto del Centro Universitario de Mérida, contará con una superficie aproximada de 1.900 metros cuadrados construidos. Esta infraestructura se ha concebido como un espacio estratégico para dinamizar la interacción y la transferencia de conocimiento entre los grupos de investigación y el tejido productivo, así como para orientar las actividades del PCTEX hacia modelos de innovación capaces de crear ventajas competitivas sostenibles.
1.800 trabajadores
Su implantación en un entorno universitario permitirá mejorar la prestación de servicios avanzados a investigadores y egresados, impulsará la atracción de talento, estimulará la creación de nuevas empresas de base científica y tecnológica de alto impacto y acompañará a las spin-off surgidas en el seno de la Universidad. El Parque Científico y Tecnológico de Extremadura se ubica actualmente en los terrenos cedidos por la UEx en los campus de Cáceres y Badajoz, donde la ocupación roza el 100% de su capacidad. Esta elevada demanda ha obligado a ampliar estos espacios para albergar nuevas empresas. Ambas instalaciones alojan 103 entidades, que dan empleo a más de 1.800 trabajadores.
Mercado del conocimiento
La nueva sede del PCTEX en Mérida permitirá ampliar su capacidad, impulsar iniciativas innovadoras y facilitar la transferencia al mercado del conocimiento generado en el ámbito universitario, en el marco de la Estrategia RIS3 de Extremadura 2021-2027, orientada a reforzar la competitividad y el progreso social.
