Un misionero de Mérida lleva la realidad de la Amazonia peruana al Papa León XIV

El misionero diocesano César Caro, natural de Mérida, ha mantenido un encuentro con el Papa León XIV en una audiencia celebrada el pasado lunes en el Vaticano. El emeritense desarrolla su labor pastoral en Perú desde hace 11 años y es Vicario General del Vicariato Apostólico de San José, situado en la Amazonia peruana. La audiencia había sido solicitada por el obispo del vicariato, Mons. José Javier Travieso, también extremeño, que no ha podido asistir por motivos de salud.

Cercano y cordial

La reunión se ha llevado a cabo en un ambiente cercano y cordial. Durante el mencionado encuentro, el sacerdote ha hecho entrega al Santo Padre de un obsequio en nombre del Vicariato Apostólico de San José, un bufeo tallado en madera de palisangre, representativo de la Amazonia. En la conversación se han abordado los principales retos de la misión, entre ellos la realidad pastoral del territorio, el acompañamiento a los pueblos indígenas, el impacto de las economías ilegales, las vulneraciones de derechos humanos, el rito amazónico, la economía y la promoción de las vocaciones.

Caro durante la audiencia con el Papa León XIV en el Vaticano. / Archidiócesis de Mérida-Badajoz.

Juan XXIII

El papa León XIV ha mostrado interés por el trabajo que hacen los misioneros en la Amazonia y ha recordado con agrado su visita a Indiana cuando era obispo de Chiclayo, etapa en la que ya coincidió con el sacerdote de Mérida. Además, se ha interesado por la trayectoria personal de Caro y ha compartido que cada noche concluye la jornada con la oración atribuida a Juan XXIII: "Señor, yo me voy a dormir. La Iglesia es tuya; cuida Tú de ella", informa Archidiócesis de Mérida-Badajoz.