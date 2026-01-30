La cita estaba prevista para el domingo
El mal tiempo obliga a suspender el Fondo Popular Don Bosco de Mérida
La organización confirma que no es posible cambiar la fecha de la prueba deportiva
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del colegio Salesianos de Mérida ha decidido anular la XXXII edición del Fondo Don Bosco, que estaba prevista para celebrarse el próximo 1 de febrero, debido a las previsiones meteorológicas para el próximo domingo. Así lo ha comunicado la propia directiva del AMPA a través de sus redes sociales, donde ha informado de que, después de valorar la situación, se ha optado por cancelar la prueba, sin posibilidad de aplazamiento. "Por desgracia, no se puede cambiar la fecha y esta edición queda cancelada", ha señalado la organización en un comentario en Instagram, en el que también ha pedido disculpas por las molestias ocasionadas a todos los corredores que iban a participar.
Familias y participantes
El anuncio ha generado distintas reacciones entre las familias y participantes, ya que se trata de una cita deportiva consolidada en el calendario local de la capital extremeña, con recorridos adaptados a distintas categorías, desde menores de edad hasta adultos, además de una caminata popular. Desde el AMPA Salesianos de Mérida han agradecido la atención y la participación mostrada y han confirmado que la 32ª edición de este año 2026 queda definitivamente suspendida por las lluvias.
