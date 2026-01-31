Mérida abre la venta de entradas para el concurso de juveniles del Carnaval Romano

Mérida abrirá este domingo la taquilla de entradas para asistir al concurso juvenil del Carnaval Romano, que tendrá lugar el próximo 6 de febrero en el Teatro María Luisa con un total de cinco agrupaciones: la chirigota Los Patatas, la comparsa Las del Patio, la chirigota Ventanas con vistas al Vecino, el cuarteto Lo Farraguas y la chirigota Un corte con plumas.

Según informa el ayuntamiento emeritense en un comunicado, la taquilla virtual se abrirá este domingo a las 12.00 horas, a través de la página web www.teatromarialuisa.org/entradas/. El precio de las localidades, con gastos de gestión incluidos, es el siguiente:

Platea y palco platea : 10 euros.

: 10 euros. Primer anfiteatro : 8 euros.

: 8 euros. Segundo anfiteatro : 7 euros.

: 7 euros. Palco platea visibilidad parcial: 5 euros.

5 euros. Primer anfiteatro visibilidad parcial y reducida : 5 euros

: 5 euros Segundo anfiteatro visibilidad parcial: 5 euros

Única sesión

El concurso juvenil se celebrará en una sola sesión, en una única fase, tal y como recogen las bases municipales del certamen.

En paralelo, el Concurso Oficial de Agrupaciones (COAM) en modalidad adulta, con un total de 17 agrupaciones inscritas, se desarrolla durante este fin de semana, también en el Teatro María Luisa.

Agrupaciones adultas

Diez chirigotas, cuatro comparsas, dos coros y un cuarteto compiten en el certamen de este año, que tiene programada su final para el jueves 12 de febrero. Las entradas están a la venta también a través de la web del teatro y cuestan entre 5 y 10 euros, dependiendo de la zona elegida.

Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano 2026. / Ayuntamiento de Mérida

Según el orden de actuación difundido tras el sorteo, las semifinales han quedado distribuidas así:

Viernes, 30 de enero

Chirigota Las Justinas Chirigota Desiguales Chirigota Las del Fresco Comparsa El Mirador Chirigota Las Paveras Chirigota Lokacostao

Sábado, 31 de enero

Coro Dame Veneno Chirigota La Marara Chirigota Las Fanáticas Comparsa Los que Faltaban Chirigota Los Camándulas Chirigota Los Bandoleros Chirigota Tagorichi

Domingo, 1 de febrero