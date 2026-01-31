Economía circular
Mérida amplía sus puntos limpios con un solar de 3.700 m² para residuos: dónde se ubicará y cuándo abrirá
Acceso controlado, báscula con capacidad de hasta 150 toneladas y zonas cubiertas
El ayuntamiento de la capital extremeña ha licitado el contrato para la construcción de un nuevo Punto Limpio en el Polígono Industrial El Prado, con un presupuesto de 422.298,60 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de tres meses desde la firma del acta de replanteo. La licitación ha quedado publicada en el Perfil del Contratante del consistorio y en la Plataforma de Contratación del Estado. El proyecto se ha financiado a través del programa de ayudas a la administración local para mejorar la gestión de residuos municipales en Extremadura, con cargo a los fondos NextGeneration de la Unión Europea.
Calle Pamplona
La actuación ha contemplado un Punto Limpio cerrado y de acceso controlado en una parcela municipal situada en calle Pamplona, número 10, dentro del polígono, con un ámbito de 3.700 metros cuadrados, reservando parte del espacio para zonas verdes y posibles ampliaciones más adelante. El diseño ha incluido aparcamiento para usuarios, zona de descarga, áreas de almacenamiento diferenciadas, caseta de control y porche cubierto para el depósito de los diferentes residuos.
Videovigilancia
Entre las dotaciones previstas se ha incluido videovigilancia, cerramiento perimetral, una caseta de recepción con aseo, red de pluviales y una instalación eléctrica completa. Además, el Punto Limpio ha incorporado una báscula de 14 por 3 metros con capacidad de hasta 150 toneladas (con ordenador y software de pesaje), así como zonas cubiertas específicas para residuos peligrosos y para contenedores de gran capacidad, con el fin de reforzar un modelo de ciudad más sostenible.
