Mérida vuelve a sonar en el Falla de Cádiz con una comparsa juvenil en la final del COAC 2026

La capital extremeña ha vuelto a hacerse un hueco en el corazón del Carnaval de Cádiz. La comparsa juvenil Las del Patio ha logrado el pase a la final del prestigioso COAC 2026, un hito que permitirá que el nombre de Mérida vuelva a sonar sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Con sus coplas, la agrupación emeritense representará de nuevo a la ciudad en el popular espectáculo del considerado Templo del Carnaval gaditano, un logro celebrado con mucho orgullo desde Emerita Augusta.

Crítica, transgresión y libertad

Este nuevo pase a la final refuerza el vínculo cultural entre Mérida y Cádiz a través de una fiesta entendida históricamente como espacio de crítica, transgresión y libertad. El Carnaval, concebido como una celebración donde la sátira y la inversión de roles cuestionan lo establecido, vuelve así a mostrarse como una expresión viva, capaz de conectar generaciones y territorios a través del humor y la música.