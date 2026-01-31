Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval Romano

Mérida vuelve a sonar en el Falla de Cádiz con una comparsa juvenil en la final del COAC 2026

Un logro celebrado con orgullo

Integrantes de la comparsa juvenil Las del Patio.

Integrantes de la comparsa juvenil Las del Patio. / El Periódico Extremadura

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La capital extremeña ha vuelto a hacerse un hueco en el corazón del Carnaval de Cádiz. La comparsa juvenil Las del Patio ha logrado el pase a la final del prestigioso COAC 2026, un hito que permitirá que el nombre de Mérida vuelva a sonar sobre las tablas del Gran Teatro Falla. Con sus coplas, la agrupación emeritense representará de nuevo a la ciudad en el popular espectáculo del considerado Templo del Carnaval gaditano, un logro celebrado con mucho orgullo desde Emerita Augusta.

Crítica, transgresión y libertad

Este nuevo pase a la final refuerza el vínculo cultural entre Mérida y Cádiz a través de una fiesta entendida históricamente como espacio de crítica, transgresión y libertad. El Carnaval, concebido como una celebración donde la sátira y la inversión de roles cuestionan lo establecido, vuelve así a mostrarse como una expresión viva, capaz de conectar generaciones y territorios a través del humor y la música.

TEMAS

