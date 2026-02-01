Cunas térmicas: la nueva iniciativa del Hospital de Mérida para humanizar el parto

El Hospital de Mérida ha incorporado tres nuevas cunas térmicas para reforzar la atención al recién nacido y avanzar en su estrategia de humanización del parto. Los dispositivos ya se encuentran operativos en distintos enclaves del centro hospitalario tras una inversión de 90.000 euros.

Las nuevas cunas térmicas se han instalado en el paritorio, el quirófano de cesáreas y la denominada hill room o sala de dilatación, un espacio preparado para la atención integral al parto. Estos equipos proporcionan una temperatura adecuada, mayor seguridad y confort para el bebé, además de contar con un sistema de ventilación incorporado que contribuye a su estabilidad desde los primeros instantes tras el nacimiento.

Avance importante

Estas cunas térmicas suponen un avance relevante en la atención neonatal, ya que permiten mantener la temperatura corporal del recién nacido de forma inmediata, favoreciendo su bienestar y adaptación al entorno. El control térmico en los primeros minutos de vida resulta clave para prevenir complicaciones y garantizar una transición segura tras el parto.

Además de los beneficios clínicos, esta mejora aporta mayor tranquilidad tanto a las familias como a los profesionales sanitarios que acompañan uno de los momentos más delicados del proceso asistencial.

Humanización del parto

En este contexto, hay que recordar la reciente acreditación en la fase 1D que ha recibido el Hospital de Mérida por parte de la Iniciativa Mundial para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN). Actualmente, el centro emeritense cuenta con una organización diseñada para apoyar a madres, padres y recién nacidos, siendo uno de los hospitales más avanzados de Extremadura en todo lo que se refiere a este proceso asistencial.

El paritorio, ubicado en la primera planta del hospital, está equipado con salas de dilatación individuales (con baño y ducha) y una sala de reconocimiento donde se valora a la gestante al llegar a término. En caso de cesárea, tras el procedimiento el padre puede realizar el contacto piel con piel con el bebé en una sala específica de puerperio antes de que la madre sea trasladada a planta.

En la planta de maternidad, las habitaciones suelen ser dobles, aunque muchas se utilizan de forma individual según las necesidades asistenciales. Esta configuración busca compatibilizar la comodidad y la intimidad para las familias con los requisitos de atención clínica.

Contacto piel con piel

La incorporación de las cunas térmicas se suma a otras mejoras impulsadas en los últimos años. El centro fue pionero en la región al establecer el contacto piel con piel —que favorece la termorregulación y el vínculo afectivo entre recién nacido y progenitores— incluso tras las cesáreas, una medida que ha formado parte de su práctica habitual.

Además, recientemente se han inaugurado una sala para familiares de neonatos ingresados y la primera sala de lactancia del centro. Estos espacios ofrecen entornos confortables, íntimos y seguros para apoyar a las familias durante la estancia hospitalaria, reduciendo el estrés y facilitando la adaptación a la nueva situación.

La sala de lactancia, ubicada en la planta de Tocología, cuenta con equipo ergonómico especializado, sacaleches profesional y comunicación directa con el personal sanitario para facilitar la práctica de la lactancia.