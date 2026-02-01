Dos detenidos por la reyerta mortal de Los Bodegones, en Mérida

La Policía Nacional ha procedido a la detención de dos personas por la reyerta registrada en la madrugada de este domingo en la zona de Los Bodegones, en Mérida, en la que ha fallecido un varón de 41 años a consecuencia de heridas por arma blanca.

El juzgado de guardia de la capital autonómica ha decretado el secreto de sumario en la investigación abierta, por lo que fuentes policiales no aportan más datos sobre el suceso y tampoco las dos personas detenidas, que en las próximas horas pasarán a disposición judicial.

Varios implicados

Los hechos se han producido en torno a las cinco de la mañana de este 1 de febrero en la calle Juan Antonio de Vera Zúñiga y Figueroa, cuando, por causas que se están investigando, se ha iniciado una pelea entre varios varones.

Local en el que ha tenido lugar la reyerta que se ha saldado con un fallecido de 41 años en Mérida. / El Periódico

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y continúa trabajando para esclarecer lo ocurrido. El secreto de sumario limita la difusión de datos sobre las circunstancias del suceso y sobre posibles detenciones, pero según ha podido saber este diario, el consumo excesivo de alcohol estría entre los detonantes de la pelea.

Se trata de un local de copas que frecuenta habitualmente la comunidad latina en Mérida y han sido los propios vecinos quienes se han alertado por la fuerte presencia policial en la zona. Según confirman testigos presenciales, coches patrulla cortaron la circulación a primera hora en la avenida Lusitania y varios agentes rastrearon a pie con linternas la zona de la Plaza de los Escritores.

Palacio de Justicia de Mérida. / El Periódico

Testimonios

El local abrió sus puertas hace un par de años y según han relatado varios vecinos, este verano no era raro escuchar escándalos en la calle de madrugada, e incluso "alguna riña entre los clientes que salían borrachos". También era relativamente habitual la presencia policial ante el incumplimiento de los horarios de cierre.

Jorge Valiente

No obstante, anoche nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir horas después. "Estuve tomando algo allí con mis compañeras de trabajo hasta la 1.30 y el ambiente era tranquilo", afirma una clienta del pub que prefiere mantenerse en el anonimato. Según relata, al local solía acudir gente de todo tipo: emeritenses, latinos y también cubanos, sobre todo amantes de los bailes latinos y de salón.