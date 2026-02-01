Muere un hombre de 41 años por arma blanca en una reyerta en Mérida

La Policía Nacional investiga la muerte de un varón de 41 años en la madrugada de este domingo tras una reyerta en la zona de Bodegones, en Mérida. La víctima ha resultado herida por arma blanca en el transcurso de una pelea con "varios" implicados, hechos que en este momento se están investigando.

Han sido los propios vecinos quien, alrededor de las cinco de la mañana, se han alertado por la fuerte presencia policial en la zona, que se mantiene acordonada en el entorno de la plaza de los Escritores.

Un fallecido

Los hechos se han producido en torno a las 5.00 horas de este 1 de febrero en la calle Juan Antonio de Vera Zúñiga y Figueroa, cuando, por causas que se están investigando, se ha iniciado una pelea entre varios varones.

Como consecuencia del enfrentamiento, uno de ellos ha resultado gravemente herido y ha fallecido poco después.

Se trata de un local que frecuenta habitualmente la comunidad latina en Mérida, pero fuentes oficiales de la investigación confirman que por el momento, no consta vinculación alguna con ajustes de cuentas o la participación de bandas latinas.

La calle en la que ha tenido lugar el suceso. / El Periódico

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación desde el primer momento y trabaja para esclarecer lo ocurrido e identificar a los posibles responsables. De momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias del suceso ni se han producido detenciones, pero las pesquisas continúan abiertas.

Nuevo suceso

Este nuevo fallecimiento violento se suma a otros episodios registrados en Extremadura en las últimas semanas, en un contexto marcado por distintos sucesos graves ocurridos tanto en entornos urbanos como en ámbitos privados.

Aunque se trata de hechos de naturaleza diversa y sin relación entre sí, han generado preocupación social y han reavivado el debate sobre la violencia y la seguridad ciudadana en la región.