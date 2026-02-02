Iniciativa solidaria
La Campaña del Mochuelo de Mérida suma 45.500 euros y reclama las ayudas prometidas
Alerta además de un repunte de las incidencias bancarias con cuentas de colaboradores
La Campaña del Mochuelo, una de las iniciativas solidarias más veteranas y reconocidas de la Navidad en Mérida, ha cerrado el primer mes de 2026 con un balance “prometedor” y 45.500 euros recaudados, aunque el equipo organizador advierte de que todavía faltan aportaciones comprometidas y se están incrementando los problemas con cuentas bancarias facilitadas por colaboradores.
La organización subraya que los ingresos que están llegando permitirán acelerar el reparto en cuanto sea posible “por las necesidades detectadas”, sin embargo, insiste en que el volumen actual aún está lejos de los propósitos alcanzados en la campaña 2024/25, cuando la solidaridad ciudadana permitió llegar a cifras más altas.
Beneficiarios
En la edición anterior, la campaña repartió 55.000 euros entre 26 colectivos sociales de Mérida. Entre los beneficiarios figuran Cáritas parroquiales, comedores sociales, centros de acogida y asociaciones que trabajan con personas mayores, enfermos, familias en exclusión social o con discapacidad, ayudas que permiten cubrir necesidades básicas y mantener proyectos durante todo el año.
En este contexto, el equipo de voluntariado realiza un nuevo llamamiento a los medios de comunicación para “compartir avances y necesidades” y visibilizar tanto el esfuerzo como las dificultades: por un lado, la espera de ayudas prometidas que todavía no se han materializado y, por otro, un alza de incidencias bancarias relacionadas con algunas cuentas aportadas por colaboradores.
Voluntariado
El Mochuela cuenta con 45 años de historia desde su nacimiento en 1981 y se ha consolidado como una referencia social en la ciudad y su comarca gracias a un modelo basado en el voluntariado y una gestión “austera”, con el objetivo de que la mayor parte de lo recaudado llegue directamente a personas y colectivos vulnerables. Detrás del proyecto hay más de una veintena de voluntarios, que cada Navidad se movilizan para sostener la iniciativa.
