El dueño del pub Hemalsu intentó mediar en la reyerta mortal de Mérida

El dueño del pub Hemalsu intentó mediar en la reyerta en la que este domingo falleció un varón de 41 años en Mérida. La pelea se inició en el interior del establecimiento, ubicado en la zona de Los Bodegones, y posteriormente se trasladó a la calle, donde la víctima falleció por heridas de arma blanca. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado este lunes que las dos personas detenidas por los hechos pasarán este martes a disposición judicial.

Los dos arrestados, que desde la mañana de este domingo permanecen detenidos en la comisaría de la Policía Nacional de la capital autonómica, serán trasladados a la Plaza 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mérida, antiguo Juzgado de Instrucción 4. La investigación sigue abierta y bajo secreto de sumario, pero según ha podido saber este diario, el consumo excesivo de alcohol estaría entre los detonantes de la pelea.

Varios implicados

En la reyerta se vieron implicadas "varios" varones y hay, al menos, una veintena de testigos. La riña comenzó en el interior del establecimiento y tanto el propietario como los camareros, intentaron mediar. Posteriormente, la disputa se trasladó al exterior, donde la víctima falleció. Los hechos se produjeron en torno a las cinco de la mañana en la calle Juan Antonio de Vera Zúñiga y Figueroa, en un local de copas que frecuenta habitualmente la comunidad latina en Mérida.

Fueron los propios vecinos quienes se alertaron de lo ocurrido por la fuerte presencia policial en la zona. Según confirmaron testigos presenciales, coches patrulla cortaron la circulación a primera hora de la mañana en la avenida Lusitania y varios agentes rastrearon a pie con linternas la zona de la Plaza de los Escritores.

Bailes de salón

El propietario, de nacionalidad cubana, adquirió el establecimiento hace un par de años por traspaso. Solía acudir gente de todo tipo: emeritenses, latinos y también cubanos, sobre todo amantes de los bailes latinos y de salón. Según ha podido saber este diario, cuando se hizo con el negocio no era conocedor de los problemas de ruido que arrastraba, que se deben a que la insonorización que realizó el anterior propietario era deficiente.

Actualmente, el Ayuntamiento de Mérida mantiene abierto un expediente, si bien el afectado está tratando de solventar el problema con una nueva instalación para reducir el impacto acústico.

Vecinos

Aunque la barriada de Los Bodegones es percibida por muchos residentes como un entorno “tranquilo y “seguro”, varios vecinos y trabajadores de comercios próximos al pub Hemalsu han coincidido en señalar molestias recurrentes de madrugada vinculadas a la salida de clientes del local. Loli, empleada de un negocio de la misma calle, afirma que algunos residentes “se quejan de que cierran más tarde de la cuenta” y de la suciedad que, según dice, aparece a veces en el entorno.

En la misma línea, Sherezade Hernández, que lleva trabajado cinco años en otro local de la zona, sostiene que en su caso no había tenido problemas durante su horario de cierre y que lo ocurrido le sorprendió al enterarse al día siguiente. Aun así, reconoce que los vecinos suelen mostrar malestar “a partir de las dos de la mañana” por el ruido en la calle cuando finaliza la actividad.

Otros testimonios subrayan que, más allá de este episodio, el barrio mantiene una convivencia normal. Celso Andrino, residente en las inmediaciones, asegura que “se vive tranquilito” y que, hasta ahora, no se habían producido incidentes en el Hemalsu, aunque admite que “algún vecino se queja de la música”. Antonio, por su parte, defiende que Los Bodegones “es un barrio de gente trabajadora” y atribuye las quejas sobre el local al ruido, así como a la prolongación de la hora de cierre.