Mérida pide extremar la precaución en el entorno del río Albarregas por la crecida del cauce

El Ayuntamiento de Mérida ha reactivado el protocolo municipal de prevención y vigilancia en el entorno del río Albarregas, en su tramo urbano, después del aviso emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana al Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ante el aumento del caudal a su paso por la capital extremeña.

El Periódico Extremadura

El consistorio emeritense recomienda "extremar la precaución en las zonas próximas al cauce y evitar acercarse a las márgenes del río mientras se mantiene la situación de seguimiento". En este escenario, permanecen en preaviso ante posibles incidencias todos los recursos municipales, incluidos Policía Local, bomberos, Protección Civil, el parque de obras, limpieza, así como parques y jardines.

Oficina de orientación

En paralelo, el ayuntamiento ha anunciado que este lunes empezará a funcionar una oficina temporal de información y orientación para canalizar consultas e incidencias relacionadas con los desperfectos ocasionados por el reciente temporal. Estará operativa hasta el viernes 6, de 9.00 a 14.00 horas, en las dependencias de la Policía Local (Ronda de los Eméritos, s/n).

Además, cabe destacar que se ha habilitado el correo incidencias.temporal@merida.es como vía electrónica para remitir consultas y comunicar incidencias vinculadas a los efectos del temporal.