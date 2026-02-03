Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cita será viernes, en el teatro María Luisa

Ya se conoce el jurado del concurso juvenil del Carnaval de Mérida: Las del patio causa baja por la final de Cádiz

En el certamen competirán las chirigotas Los Patatas, Ventanas con vistas al vecino, Un corte con plumas y el cuarteto Los farraguas

Comparsa juvenil Las del patio durante su actuación en el concurso gaditano.

Comparsa juvenil Las del patio durante su actuación en el concurso gaditano. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El Concurso de Agrupaciones Juveniles del Carnaval Romano de Mérida ya calienta motores para su cita de este viernes, 6 de febrero, a las 21.00 horas, en el teatro María Luisa. En el certamen competirán las chirigotas Los Patatas, Ventanas con vistas al vecino, Un corte con plumas y el cuarteto Los farraguas. La comparsa Las del patio finalmente no actuará, pese a estar prevista inicialmente, al coincidir la fecha con su participación en la Final Juvenil del Concurso de Agrupaciones de Cádiz.

El jurado

El ayuntamiento ha dado a conocer este martes el jurado oficialmente designado para valorar las actuaciones de los grupos participantes. En esta edición, el presidente será Miguel Ángel Morilla Taracido, mientras que Antonio Ramírez Sánchez ejercerá como secretario. Ambos no participarán en la valoración artística, sino que tendrán como misión velar por el correcto funcionamiento y la coordinación del jurado durante la sesión.

Además, cabe destacar que tanto Morilla como Ramírez serán los portavoces ante el Ayuntamiento de Mérida, y corresponderá al presidente trasladar las deliberaciones del jurado. Por su parte, como vocales han sido nombrados Pedro Asensio Iglesias, Noemí Castro Merino y Saray Soriano Javier, quienes sí se encargarán de puntuar el pase de las agrupaciones juveniles.

