Ninguna empresa oferta para instalar un estudio de televisión municipal en Mérida

Sin postulantes. El contrato para el suministro e instalación de un estudio de televisión municipal ha quedado desierto, después de ninguna empresa haya presentado oferta al concurso público iniciado por el Ayuntamiento de Mérida. Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, el presupuesto base de licitación ascendía a 57.000 euros, que se financiarían con cargo al remanente positivo de tesorería de 2024, y el plazo de ejecución de los trabajos ascendería a 21 días.

En concreto, el objetivo de este contrato era mejorar los canales de comunicación institucional y facilitar la retransmisión en directo de los actos municipales. Según el pliego técnico, la actuación permitiría al consistorio "disponer de un auténtico estudio de televisión propio, desde el que se podrán emitir eventos en directo a través de plataformas digitales como YouTube u otros canales de streaming, reforzando así la difusión de la actividad municipal y el acceso de la ciudadanía a la información pública".

Equipamiento

El contrato contemplaba la adquisición de un sistema de grabación multicámara con capacidad de emisión en 4K, tres cámaras profesionales con streaming en directo, ordenadores de alta gama para edición y producción de vídeo, así como un ordenador portátil específico para trabajos audiovisuales televisione. Además, se dotaría al ayuntamiento de un set de grabación modular y desmontable, con mobiliario de plató, fondos decorativos y elementos escénicos serigrafiados con la imagen corporativa municipal.

El equipamiento se completaría con sistemas de microfonía inalámbrica, iluminación LED profesional, monitores de gran formato, teleprompter, mesa de realización de vídeo y una Smart TV de gran tamaño para apoyo a las retransmisiones. Con esta inversión, el ayuntamiento daba un paso más en la "modernización de su estrategia comunicativa, apostando por formatos audiovisuales profesionales y por una mayor transparencia y cercanía con la ciudadanía".