Mérida promueve disfraces no sexistas y activará un punto violeta en el Carnaval Romano

Bajo el lema ‘Disfrázate en Igualdad’, el Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una campaña de sensibilización con la que busca fomentar, de cara al Carnaval Romano 2026, el uso de disfraces “igualitarios, libres, respetuosos y creativos”, alejados de roles sexistas y de la hipersexualización infantil.

La delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, subrayó en rueda de prensa que promover disfraces no sexistas contribuye a que niños y niñas crezcan “en un entorno más justo, diverso y respetuoso”, donde cada persona pueda desarrollar sus gustos y talentos “sin etiquetas que los limiten”.

La iniciativa pretende concienciar especialmente a familias y ciudadanía sobre la necesidad de optar por disfraces “flexibles y creativos” que rompan con estereotipos asignados por género y que, además, estén adaptados a la edad. Según explicó, la campaña se remitirá a centros educativos, así como a asociaciones de madres y padres para facilitar que la información llegue a las familias antes de los días centrales del festejo.

Dentro del programa de acciones, el consistorio instalará un punto violeta el sábado 14 de febrero en la Plaza de España, en horario de 19.00 a 22.00 horas. En este espacio se distribuirá material informativo y recursos orientados a sensibilizar y promover relaciones respetuosas entre jóvenes y adolescentes en entornos de ocio.

Coplas por la igualdad

Además, el 16 de febrero a las 21.00 horas se celebrará en el escenario instalado en la barriada de San Albín, la segunda edición del Concurso de Coplas por la Igualdad. Repartirá un primer premio de 250 euros, un segundo de 150 y un tercero de 100, y mantiene abierto el plazo de inscripción hasta las 14.00 horas del 13 de febrero.

Las personas participantes deberán presentar una letra cuyo contenido verse sobre la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha feminista. El jurado, compuesto por tres miembros designados por la Concejalía de Igualdad de Oportunidades, valorará letra, música e interpretación.

En su intervención, Aragoneses destacó el carácter transversal de la perspectiva de género en ámbitos culturales como el Carnaval, “donde la palabra y la música se convierten en instrumentos para enseñar, transmitir y visibilizar el principio de igualdad de trato y oportunidades”.