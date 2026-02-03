Distracciones, averías y caída de árboles centran los incidentes de siniestrad vial en Mérida

Durante la semana comprendida entre el 26 de enero y el 1 de febrero, la Policía Local de Mérida registró un total de 11 actuaciones destacadas en siniestralidad vial. Entre ellas, se incluyen colisiones por distracciones y fallos mecánicos, así como incidentes derivados de las inclemencias meteorológicas, como la caída de árboles y palmeras sobre vehículos en la vía pública.

Según ha informado este martes el ayuntamiento emeritense en nota de prensa, también se han tramitado diligencias penales por delitos contra la seguridad vial en casos de conducción bajo la influencia del alcohol y la ausencia de permiso de conducir en zonas como la Avenida Felipe VI y la calle Anas.

Pruebas de alcoholemia

Por último, en la última semana los agentes realizaron 23 pruebas de control de alcoholemia, de las cuales 22 resultaron negativas, si bien se procedió a la correspondiente diligencia ante un resultado positivo constitutivo de delito. Cabe recordar que España, el hecho de dar positivo en un control de alcoholemia no siempre constituye un delito, ya que en muchos casos puede quedar en una infracción administrativa.

No obstante, puede derivar en diligencias penales por un delito contra la seguridad vial cuando el conductor supera los umbrales fijados por el Código Penal —más de 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre— o cuando se acredita que conducía bajo la influencia del alcohol. Además, negarse a realizar la prueba, una vez requerido por los agentes, también está tipificado como delito, con retirada del permiso de conducción y posibles penas de prisión o multa.